Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltı sırasında giydiği Nike eşofman ile Real Mallorca futbolcularının maç önü kıyafetlerinin aynı olması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tesadüf olarak değerlendirilen benzerlik, küresel çapta gündem oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Girona ile oynadığı karşılaşma öncesinde sahaya çıkarken giydiği eşofmanlarla uluslararası gündemin merkezine oturdu. Takım oyuncularının kullandığı gri Nike marka eşofmanların, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD gözetiminde çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerinde giydiği eşofmanla aynı model olması dikkat çekti.

Maduro’nun eşofmanı La Liga’ya taştı: Real Mallorca sosyal medyayı salladı

Söz konusu görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte kısa sürede dünya genelinde yayıldı. Sosyal medyada, Maduro’nun eşofmanı ile Real Mallorca oyuncularının stada giriş anları yan yana paylaşıldı. Bu paylaşımlar, spor ve siyaset dışı bir tesadüfün küresel ölçekte viral olmasına yol açtı.

BİREBİR AYNI MODEL

Kulüp kaynakları, Real Mallorca’nın giydiği eşofmanların uzun süredir kulübün resmi kamp ve maç önü kıyafetleri arasında yer aldığını ve Venezuela lideriyle herhangi bir bağlantı bulunmadığını vurguladı. Mallorca versiyonunda yalnızca kulüp arması yer alırken, model ve renklerin birebir aynı olduğu görüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle “Nike Tech” eşofmanlarına yönelik internet aramalarında belirgin bir artış yaşandı. Online satış platformlarında ürünlerin kısa sürede tükendiği, bazı ülkelerde ise sınırlı stok kaldığı bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları arasında esprili paylaşımlar yapılırken, spor giyim sektöründe nadir görülen bir viral etki oluştuğu değerlendirildi. Nike cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yaşananların markaya küresel ölçekte ücretsiz bir tanıtım etkisine neden olduğu yönünde yorumlar öne çıktı. Spor, moda ve uluslararası gündemin kesiştiği bu tesadüf, kısa sürede dünyanın farklı bölgelerinde konuşulan bir konu haline geldi.

