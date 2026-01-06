Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior, Chelsea ile sözlü olarak anlaştığını açıkladı. 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının, yeni yılın ilk gününde görevden ayrılan Enzo Maresca’nın yerine kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg’u çalıştıran Liam Rosenior, Chelsea’nin yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada Chelsea ile “sözlü anlaşmaya vardığını” ve resmi sürecin önümüzdeki saatlerde tamamlanabileceğini ifade etti.

Rosenior, “Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmış, çok özel bir kadroya sahip böylesine büyük bir kulüpten gelen teklifi geri çeviremezdim” dedi. Henüz resmi sözleşmeye imza atmadığını belirten 41 yaşındaki teknik adam, Strasbourg’daki görevini ve kulübe duyduğu saygıyı vurgulamak için bu açıklamayı bizzat yaptığını söyledi. İngiliz medyasından BBC Sports'un haberine göre Chelsea ile Strasbourg’un, Todd Boehly ve Clearlake Capital ortaklığındaki BlueCo çatısı altında yer alması dikkat çekerken, Rosenior’un Strasbourg’daki teknik ekibinden Kalifa Cisse, Justin Walker ve Ben Warner’ın da Chelsea’de kendisine eşlik edeceği aktarıldı.

ACUN ILICALI'YA ÇALIŞMIŞTI

Temmuz 2024’te Strasbourg’un başına geçen Rosenior, Fransız ekibini geçen sezon Ligue 1’de 7. sıraya taşıyarak kulübe 8 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı. Genç teknik adam, son maçında Nice ile 1-1 berabere kaldı. Daha önce Premier Lig’de teknik direktörlük deneyimi bulunmayan Rosenior; Derby County ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’de Championship seviyesinde görev yapmış, futbolculuk kariyerinde ise Fulham ve Hull City formaları giymişti.

Premier Lig’de şu anda 5. sırada yer alan Chelsea, çarşamba akşamı Fulham deplasmanına çıkacak. Takım, Manchester City ile oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten son maçta geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde sahaya çıkmıştı.

