Bir dönem Çaykur Rizespor ve Eyüpspor formaları giyen İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, Türkiye’de geçirdiği süreçte yalnızlık, uyku hapı kullanımı ve bunun özel hayatına etkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Eyüpspor’da forma giyen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, Türkiye’de geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Liverpool, Swansea City, Newcastle United ve Nottingham Forest gibi önemli kulüplerde görev yapan Shelvey, verdiği röportajda özellikle Türkiye’de yaşadığı yalnızlık, uyku hapı kullanımı ve bu sürecin özel hayatına yansımalarını ayrıntılarıyla anlattı.

Shelvey, İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği röportajda Çaykur Rizespor dönemini şu sözlerle anlattı: "18 ay boyunca Türkiye'de tek başıma yaşadım ve bu hayatımda yaptığım en zor şeydi. Antrenmandan eve yeni geldiğim için ve zaman geçirmek için uyku haplarına bağımlı oldum. 'Şimdi ne yapacağım?' diye düşünürdüm. Sadece üç tane restoran vardı. Zaman geçirmek için üç dört tane uyku hapı alıp ertesi sabaha kadar uyuyakalıyordum. Sadece zaman geçirmek için ve bu bir bağımlılık haline geldi. Sadece bir kaçış mıydı?"

Jonjo Shelvey, kariyerinde 492 maça çıkarak 58 gol ve 66 asist yaptı

UYKU HAPI KULLANIMI

Eyüpspor'da oynadığı dönemden de bahseden Shelvey, "İstanbul biraz daha canlı bir şehirdi. Yalnız dışarı çıkmayı seven biri değilim. Yalnız kalmaktan nefret ederim. Kendi kendime düşündüm. Eğer bir yöne ya da diğerine gidebilseydim. Zaman geçirmek için içki içebilirdim ancak futbolcu için iyi bir şey değil, iyi bir araç değil. Uyku haplarına devam etmeyi düşündüm. Böylece zamanımı geçirmiş olurdum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bu yüzden daireme dönüp spor yapıyorum, uyku hapları alıyorum" ifadelerini kullandı.

Shelvey ayrıca, futbolcuların kulüp doktorları aracılığıyla uyku hapı temin etmesinin çok kolay olduğunu da sözlerine ekledi.

33 yaşındaki oyuncu güncel olarak Birleşik Arap Emirlikleri liginde Arabain Falcons FC'de forma giymekte

"ÇOCUKLARIMLA İLİŞKİMİ MAHVETTİ"

Shelvey, günlük programının nasıl olduğunu detaylandırarak şunları söyledi: "Saat bir, bir buçuk veya üç gibi eve gelirdim. Biraz yemek yerdim ve bu benim son yemeğim olurdu. Sonra üç dört uyku hapı alırdım, gece saat 12 civarında uyanırdım ve üç dört tane daha içerdim ve sonra ertesi gün antrenman için uyanmak zorunda kalıyordum. Dürüst olmak gerekirse, bu durum çocuklarımla olan ilişkimi mahvetti."

Jonjo Shelvey, kariyerinde 492 maça çıkarak 58 gol ve 66 asist yaptı. 33 yaşındaki oyuncu güncel olarak Birleşik Arap Emirlikleri liginde Arabain Falcons FC'de forma giymekte.

