TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, son olarak Yalova FK forması giyen Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen 38 yaşındaki kanat oyuncusu, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kıpası ve 2 TFF Süper Kupa kazandı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Çoruhlu FK, 22 Aralık'ta Yalova FK ile yollarını ayıran Yasin Öztekin’i renklerine bağladı.

Yasin Öztekin, 4 sezon Galatasaray'da forma giydi

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Çoruhlu FK'nin transfer paylaşımı

17 YILDA 11 TAKIM

2009 yılında başlayan profesyonel kariyerinde sırasıyla Borussia Dortmund, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor, Samsunspor, Bucaspor 1928 ve Yalova FK'da top koşturan 38 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısında turuncu-siyahlı takımın başarısı için mücadele edecek.

