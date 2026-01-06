Galatasaray'da 4 yılda 6 kupa kazandı, 38 yaşında 3'üncü Lig'e transfer oldu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, son olarak Yalova FK forması giyen Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen 38 yaşındaki kanat oyuncusu, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kıpası ve 2 TFF Süper Kupa kazandı.
- İzmir Çoruhlu FK, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Yasin Öztekin ile anlaştı.
- 38 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Yalova FK'da forma giyiyordu.
- Öztekin, kariyerinde Borussia Dortmund ve Galatasaray dahil 10 farklı takımda oynadı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Çoruhlu FK, 22 Aralık'ta Yalova FK ile yollarını ayıran Yasin Öztekin’i renklerine bağladı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
17 YILDA 11 TAKIM
2009 yılında başlayan profesyonel kariyerinde sırasıyla Borussia Dortmund, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor, Samsunspor, Bucaspor 1928 ve Yalova FK'da top koşturan 38 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun ikinci yarısında turuncu-siyahlı takımın başarısı için mücadele edecek.