Gazze Şeridi'nde enkazlardan çıkarılan Osmanlı eserleri dikkat çekti. Nadir el yazması kitaplar ve özel koleksiyonlar kurtarılmayı bekliyor.

Gazze Şeridi’nde Osmanlı dönemine ve sonrasına ait çok sayıda nadir el yazması, kitap ve yazılı eser, yoğun bombardıman yüzünden büyük ölçüde tahrip oldu.

Bir grup uzman fırsat buldukça bölgedeki eserleri kurtarmaya yönelik çalışmalar başlatsa da İsrail ordusu bombardımana devam ediyor.

“Ayyun Ala el-Turath” grubunun zengin arşivinin bulunduğu Ghaffari Kulesi’nin tamamen yıkılmasıyla, koleksiyona ait el yazmaları ve değerli belgeler enkaz altında kayboldu.

Grup üyeleri, ağır hasara rağmen ayakta kalan az sayıdaki yazılı mirası koruma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaybolan eserleri bulma çabalarını sürdürüyor.

DİKKAT ÇEKEN YAZMA ESERLER

Şubat ayında 1400 yıllık Büyük Ömer Camii enkazından yazma eserleri kurtarmaya çalışan uzmanlar, şimdi de Ghaffari Kulesi yıkıntıları arasında araştırma yapıyor.

Eserler arasında çok kıymetli ve orjinal yazmalar dikkat çekiyor.

İşte kısıtlı imkanlarla kurtarılabilmiş bazı eserler:

Ghaffari Kulesi'nin 15 Eylül 2025'te bombalanma anı - Gazze

