“Uzak Şehir” dizisiyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, şimdi de reklam dünyasında gündem oldu. Ünlü oyuncu, yeni bir konut finansmanı reklamından tam 30 milyon TL kazanacak.

Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı “Uzak Şehir” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, kariyerine bir başarı daha ekledi. Ünlü oyuncu, son dönemde reklam dünyasında da adından söz ettiriyor.

Ozan Akbaba

30 MİLYONLUK ANLAŞMA

Magazin gündeminden Umut Ünver’in haberine göre Akbaba, yüzü olduğu yeni bir konut finansmanı reklamı için dev bir anlaşmaya imza attı. Çekimlerine bugün başlanacak olan reklam filmi karşılığında ünlü oyuncunun kazancı tam 30 milyon TL olarak açıklandı.

Televizyon projelerindeki başarısını sinema alanında da sürdüren Akbaba, geçtiğimiz dönemde “Bak Postacı Geliyor” adlı filmde izleyici karşısına çıkmıştı. Filmde Deniz Barut ile kurduğu uyumlu partnerlik, seyirciler ve eleştirmenler tarafından oldukça beğenilmişti.

