MURAT ÖZTEKİN - Karanlık, melankolik ve aykırı filmlerle sinema tarihine adını yazdıran Macar yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Tarr, uzun bir hastalık safhasının ardından hayata gözlerini yumdu. Eserlerinde fakirlik, ahlaki çürüme ve yozlaşma gibi meseleleri ele alan yönetmen, 450 dakikalık “Sátántangó” ve “Karanlık Armoniler” gibi filmleriyle geniş kitlelerce tanındı, ödüller kazandı.

Birçok filmini Nobel ödüllü edebiyatçı Laszlo Krasznahorkai’nin romanlarından uyarladı. 2011’de çektiği “Torino Atı”ndan sonra sinemayı bırakan Tarr, gençlere sinema eğitimleri veriyordu.

