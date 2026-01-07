Karanlıkların yönetmenine veda! Béla Tarr hayatını kaybetti
Karanlık ve melankolik filmleriyle tanınan Macar yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Karanlık ve aykırı filmleriyle tanınan Macar yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında uzun bir hastalığın ardından hayatını kaybetti.
- Macar yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında vefat etti.
- Uzun bir hastalık safhasının ardından hayata gözlerini yumdu.
- Karanlık, melankolik ve aykırı filmleriyle sinema tarihine adını yazdırdı.
- "Sátántangó" ve "Karanlık Armoniler" gibi önemli eserleri bulunuyor.
- 2011'de sinemayı bıraktıktan sonra gençlere sinema eğitimleri veriyordu.
MURAT ÖZTEKİN - Karanlık, melankolik ve aykırı filmlerle sinema tarihine adını yazdıran Macar yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Tarr, uzun bir hastalık safhasının ardından hayata gözlerini yumdu. Eserlerinde fakirlik, ahlaki çürüme ve yozlaşma gibi meseleleri ele alan yönetmen, 450 dakikalık “Sátántangó” ve “Karanlık Armoniler” gibi filmleriyle geniş kitlelerce tanındı, ödüller kazandı.
Birçok filmini Nobel ödüllü edebiyatçı Laszlo Krasznahorkai’nin romanlarından uyarladı. 2011’de çektiği “Torino Atı”ndan sonra sinemayı bırakan Tarr, gençlere sinema eğitimleri veriyordu.