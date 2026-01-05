Netflix’in Warner Bros.’u satın alması halinde filmlerin sinemalarda yalnızca 17 gün gösterimde kalacağı iddiası, Hollywood’un yerleşik vizyon düzenini ve dünya genelindeki sinema salonlarını kökten sarsabilir.

MURAT ÖZTEKİN - Sinema dünyasını büyük bir değişim bekliyor… Netflix, Warner Bros.’u satın almak için 82,7 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Ardından Paramount’tan 108,4 milyon dolarlık karşı teklif hamlesi geldi. Buna rağmen Warner Bros.’un Paramount’un teklifini reddetmeye yakın olduğu düşünülüyor.

Netflix’in Warner Bros.’u satın alması hâlinde ise tartışmalı bir planı devreye koyacağı konuşuluyor. Deadline’da yer alan iddiaya göre Netflix, stüdyoyu satın aldıktan sonra filmleri sinemalarda sadece 17 gün gösterimde tutup ardından dijital platformunda yayınlayacak. Hollywood’un 45 günlük geleneksel gösterim süresini değiştirecek bu durum, ABD’yle sınırlı kalmayıp bütün dünyadaki sinemaları yerle bir edebilir.

Netflix’in hamlesi gerçek olursa artık sinemaseverler çok sevdikleri filmleri, vizyondan yaklaşık iki hafta sonra telefonlarıyla seyredebilecekler. Bu durum ise “Zaten platforma gelecek” düşüncesiyle birçok seyirciyi sinema salonlarından uzaklaştırabilecek. Böylece zaten düşüş yaşayan sinema seyircisi sayısı daha dibe çekilecek.

TÜRKİYE’DE HOLLYWOOD FİLMLERİ ÇOK SEYREDİLİYOR

Seyirci sayısında son yıllarda büyük kayıplar yaşayan Türkiye’deki sinema salonları da bu durumdan sert bir şekilde etkilenebilir. Gişede geçen seneye göre yüzde 13’lük düşüş yaşanan ve yaklaşık 28 milyon seyircide kalınan Türkiye’deki sinemalarda, her sene önemli sayıda Hollywood filmi gösteriliyor.

2025’te yerli sinemada en çok seyredilen beş yapımdan ikisi Hollywood filmlerinden meydana geliyor. Netflix’in Warner Bros.’u satın alma işleminin tamamlanmasının 2027’yi bulması bekleniyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuya müdahil olması bekleniyor. Sinema dünyası platformların tesiriyle her geçen gün değişiyor. Warner Bros.’un muhtemel satışının neticesi ne olursa olsun, filmlerin vizyonda kalış zamanlarının da giderek kısalacağını tahmin ediliyor.

