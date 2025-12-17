Hollywood’da dengeleri değiştiren bir karar alındı. Warner Bros. Discovery, Paramount’un sunduğu 108 milyar dolarlık rekor teklifi reddederek Netflix ile planlanan birleşme sürecinden vazgeçmedi.

Hollywood’da dengeleri sarsan bir karar geldi. Warner Bros. Discovery, Paramount’un geçen hafta sunduğu devralma teklifini kabul etmedi.

New York merkezli şirket, Netflix ile planlanan birleşmenin hissedarlar için daha güçlü, daha net ve daha güvenli bir değer sunduğunu duyurdu.

"ŞEFFAF DEĞİL, BAĞLAYICI DEĞİL"

Warner Bros. Discovery yönetimi, Paramount’un teklifinin daha önce gündeme gelen temel sorunları ortadan kaldırmadığı görüşünde birleşti.

Şirket, teklifin şeffaf olmayan bir tröst yapısına dayandığını ve Ellison ailesi tarafından verilen bağlayıcı bir taahhüt içermediğini kayda geçirdi. Yönetim, bu yapının ciddi riskler barındırdığı kanaatini paylaştı.

NETFLİX ANLAŞMASI MASADA KALDI

Warner Bros. Discovery, Netflix ile yürütülen birleşme planından geri adım atmadı. Şirket, bu anlaşmanın hissedarlar için “üstün ve kesin bir değer” sunduğunu belirtti.

Netflix, 5 Aralık’ta Warner Bros.’u yaklaşık 83 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuş, bu hamle eğlence sektöründe son on yılın en büyük birleşmesi olarak kayıtlara geçmişti.

108 milyar dolarlık teklif yetmedi: Warner Bros Netflix’i seçti

PARAMOUNT’TAN 108 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Netflix adımından yalnızca üç gün sonra Paramount, Warner Bros. Discovery için 108,4 milyar dolarlık tamamen nakit bir teklif sundu.

Paramount CEO’su David Ellison’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Larry Ellison’ın oğlu olması süreci daha da dikkat çekici hale getirdi. Ancak Warner Bros. cephesinde bu teklif, finansal ve yapısal açıdan riskli bulundu.

TRUMP DEVREDE, CNN DETAYI ÖNE ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix anlaşmasının sektörde aşırı pazar payı oluşturabileceğini savunarak sürece doğrudan dahil oldu.

Trump, uzun süredir hedef aldığı CNN’in de Warner Bros. satışının bir parçası olmasını açıkça gündeme getirdi. Paramount’un teklifinde CNN, TNT, TBS ve Discovery gibi kanalların da yer aldığı, bu varlıkların CBS, MTV ve Comedy Central gibi Paramount kanallarıyla birleştirilmesinin planlandığı konuşuldu.

HOLLYWOOD CEPHE ALDI

Netflix’in Warner Bros.’u satın alma ihtimali, Hollywood’un geleneksel yapımcı ve dağıtım çevrelerinde ciddi şekilde rahatsız etmiş duurmda.

Streaming devinin sinema salonlarına mesafeli yaklaşımı ve sektördeki dengeleri zorlaması nedeniyle birleşmeye karşı güçlü bir cephe oluştu.

Netflix CEO’su Ted Sarandos ise Paris’te verdiği röportajda, satın alma gerçekleşse bile Warner Bros. filmlerinin sinemalarda geleneksel biçimde gösterileceğini söyledi.

GÖZLER NETFLİX’TE

Paramount’un rekor teklifinin reddedilmesiyle birlikte Hollywood’daki güç dengeleri Netflix lehine kaymaya başladı.

