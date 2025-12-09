Netflix Warner Bros'u satın mı aldı, Netflix'in sahibi Reed Hastings kim, serveti ne kadar büyük bir merakla kamuoyu tarafından araştırılıyor. Küresel pazarın en büyük oyuncularından Netflix ise Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurdu!

Netflix kısa süre önce Warner Bros. Discovery ile toplam 82,7 milyar dolar işletme değeri üzerinden satın alma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Mevzu bahis anlaşma HBO ve HBO Max dahil olmak üzere şirketin tüm içerik ve yapım varlıklarını kapsıyor. Netflix’in teklifinin nakit ve hisse senedi karışımından oluştuğu, şirketin hisse başına 27,75 dolar ödeme planladığı belirtiliyor. Peki, Netflix Warner Bros'u satın mı aldı, Netflix'in sahibi Reed Hastings kim, serveti ne kadar?

Netflix Warner Bros



NETFLIX WARNER BROS'U SATIN MI ALDI?

Dijital yayıncılık dünyasında dengeleri değiştirecek gelişme, Netflix’in Warner Bros. Discovery ile 82,7 milyar dolar işletme değeri üzerinden anlaşmaya vardığını duyurmasıyla birlikte gündeme oturdu!

Netflix’in hisse başına 27,75 dolar ödemeyi içeren teklifi HBO ve HBO Max dahil şirketin tüm içerik varlıklarını da kapsıyor. Sürecin kesinleşmesi, düzenleyici kurumların uzun ve detaylı incelemelerine bağlı olacak.

Hala süreç devam ederken Paramount’un daha yüksek bir nakit teklif sunması rekabeti artırmış durumda.

Netflix'in sahibi

NETFLIX'İN SAHİBİ KİM?

Netflix Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından 1997 yılında kuruldu. Şirketin günümüzdeki en etkili ismi ise kurucu ortak olan Reed Hastings. Netflix’in yönetim yapısı halka açık bir şirket modeli üzerine kuruluyken stratejik kararların büyük bölümü Hastings’in liderliğiyle şekilleniyor.

Reed Hastings

REED HASTINGS KİMDİR, SERVETİ NE KADAR?

1960 doğumlu Reed Hastings, teknoloji ve medya sektörünün en tanınan isimlerinden biri. Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri üzerine yüksek lisans yapan Hastings, gençliğinde Barış Gönüllüleri’nde çalışmasının ardından girişimcilik kariyerine yöneldi.

1997’de Netflix’i kurması Reed Hastings'i dijital yayıncılık devriminde bir marka haline de getirdi. Büyük bir servete ulaşan Hastings’in mal varlığı 2025 itibarıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası