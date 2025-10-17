Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix tarihi açıkladı!

Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak sorularının cevapları sonunda Netflix tarafından netlik kazandı! Netflix, dizinin final sezonu yayın tarihlerini resmi olarak açıkladı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan fenomen dizsi Stranger Things final sezonuyla geri dönüyor. Beşinci sezonun yayın tarihleri Netflix tarafından resmen açıklandı.

Stranger Things 5. sezonun ilk bölümleri 26 Kasım 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin ikinci kısmı 25 Aralık 2025’te, final bölümü ise 31 Aralık 2025’te yayınlanacak.

Türkiye’de ise Stranger Things 5. sezon 27 Kasım, 26 Aralık ve 1 Ocak’ta Netflix platformunda erişime açılacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Stranger Things 5. sezon toplamda 8 bölümden oluşacak. Netflix, bölümleri üç ayrı dilimde yayınlama kararı aldı. İlk cilt 4 bölümden, ikinci cilt 3 bölümden oluşacak ve ardından tek bir final bölümüyle dizi sona erecek.

Bölümler Türkiye saatiyle 04.00'te platformda yer alacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON FİNAL Mİ?

Stranger Things 5. sezon, dizinin son sezonu olacak. Hawkins kasabasını sarsan karanlık güçlerin ve Vecna’nın hikayesi bu sezonla birlikte nihayete erecek. 1987 sonbahgarında geçen sezonda, Hawkins yarıklarının açılmasıyla büyük bir tehlike altına giriyor. Eleven ve arkadaşları, Vecna’yı bulup onu durdurmak için yeniden bir araya geliyor.

Kasabanın askeri karantinaya alınması ve Eleven’ın yeniden gizlenmek zorunda kalmasıyla olaylar giderek karmaşık bir hal alıyor. Son savaşın yaklaştığı 5. sezonda kahramanlarımız şimdiye kadarki en zorlu mücadeleyle karşı karşıya kalacak.

STRANGER THİNGS OYUNCULARI KİMLER?

Final sezonunda dizinin sevilen oyuncuları yeniden bir araya geliyor. Başrollerde Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) ve Charlie Heaton (Jonathan Byers) yer alıyor.

Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) ve Brett Gelman (Murray) de kadroda bulunuyor. Jamie Campbell Bower, Amybeth McNulty ve efsanevi oyuncu Linda Hamilton da bu sezon önemli rollerde izleyici karşısına çıkacak.