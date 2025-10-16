Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor

Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçen yapım, Elfler, İnsanlar ve Cüceleri'in Sauron'un yükselişine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

İlk iki sezon boyunca Galadriel'in karanlık mücadelesi, Mordor'un doğuşu ve Sauron'un kimliğinin ortaya çıkışı izleyicisiyle bir araya geldi.

GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON NE ZAMAN?

The Lord of the Rings: The Rings of Power ( Güç Yüzükleri) üçüncü sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapım ekibi, senaryo süreci tamamlarken çekimlerin 2025 yılı içinde başlaması bekleniyor.

Dizinin ikinci sezonu, Ekim 2022'de başlayan çekimlerin ardından Ağustos 2024'te izleyicisiyle buluşmuştu. Yapım sürecinin ortalama 20 ay sürdüğü göz önünde alındığında, üçüncü sezonun da benzer bir takvim izlenmesi durumunda Nisan 2027'de yayınlanabileceği tahmin ediliyor.

Yeni sezonda hikayenin merkezinde Tek Yüzük'ün dövülüşü ve Sauron'un Güç Lordu'na dönüşümü yer alacak. Yapımcılar, üçüncü sezonla beraber "Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle doğrudan bağlantı kuran ilk sahnelerin" ekrana geleceğini belirtiyor.

GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCULARI VE KARARTERLERİ

Cynthia Addai-Robinson Míriel rolünde

Robert Aramayo Elrond rolünde

Jamie Campbell Bower

Morfydd Clark Galadriel rolünde

Ismael Cruz Córdova Arondir rolünde

Trystan Gravelle Pharazôn rolünde

Lloyd Owen , Elendil rolünde

Andrew Richardson

Charlie Vickers Sauron

Benjamin Walker Gil - galad

Daniel Weyman Gandalf

RİNGS OF POWER 3. SEZON FRAGMANI VAR MI?

The Rings of Power 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanması halinde fragmanın yayınlanması bekleniyor.