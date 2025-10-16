Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor

- Güncelleme:
Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikan fantastik televizyon dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde Cynthia Addai, Robert Aramayo, Jamie Campbell gibi isimlerin yer alıyor.

Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçen yapım, Elfler, İnsanlar ve Cüceleri'in Sauron'un yükselişine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

İlk iki sezon boyunca Galadriel'in karanlık mücadelesi, Mordor'un doğuşu ve Sauron'un kimliğinin ortaya çıkışı izleyicisiyle bir araya geldi.

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor - 1. Resim

GÜÇ YÜZÜKLERİ 3. SEZON NE ZAMAN? 

The Lord of the Rings: The Rings of Power ( Güç Yüzükleri) üçüncü sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapım ekibi, senaryo süreci tamamlarken çekimlerin 2025 yılı içinde başlaması bekleniyor.

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor - 2. Resim

Dizinin ikinci sezonu, Ekim 2022'de başlayan çekimlerin ardından Ağustos 2024'te izleyicisiyle buluşmuştu. Yapım sürecinin ortalama 20 ay sürdüğü göz önünde alındığında, üçüncü sezonun da benzer bir takvim izlenmesi durumunda Nisan 2027'de yayınlanabileceği tahmin ediliyor. 

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor - 3. Resim

Yeni sezonda hikayenin merkezinde Tek Yüzük'ün dövülüşü ve Sauron'un Güç Lordu'na dönüşümü yer alacak. Yapımcılar, üçüncü sezonla beraber "Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle doğrudan bağlantı kuran ilk sahnelerin" ekrana geleceğini belirtiyor. 

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor - 4. Resim

GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCULARI VE KARARTERLERİ

  • Cynthia Addai-Robinson Míriel rolünde 
  • Robert Aramayo Elrond rolünde 
  • Jamie Campbell Bower 
  • Morfydd Clark Galadriel rolünde
  • Ismael Cruz Córdova Arondir rolünde 
  • Trystan Gravelle Pharazôn rolünde 
  • Lloyd Owen , Elendil rolünde
  • Andrew Richardson 
  • Charlie Vickers Sauron 
  • Benjamin Walker Gil - galad
  • Daniel Weyman Gandalf 

Güç Yüzükleri 3. sezon ne zaman? Yayın tarihi merak ediliyor - 5. Resim

RİNGS OF POWER 3. SEZON FRAGMANI VAR MI?

The Rings of Power 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanması halinde fragmanın yayınlanması bekleniyor.

