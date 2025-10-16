Cem Gölbaşı kimdir, tutuklandı mı, neden tutuklandı? Olaya ve davaya ilişkin detaylar netlik kazandı!

Cem Gölbaşı kimdir, tutuklandı mı, neden tutuklandı merakla araştırılmaya başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar netlik kazandı.

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Cem Gölbaşı Fenerbahçe tribün kültürünün Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun lideridir. Uzun yıllardır sarı-lacivertli kulübün taraftar yapısında aktif bir rol oynayan Gölbaşı, tribünlerdeki etkisiyle tanınmaktadır. Gölbaşı'nın yaşı ve özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşlımadı.

CEM GÖLBAŞI TUTUKLANDI MI, NEDEN?

Gözaltına alınan Gölbaşı ve beraberindekiler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, yargılama sürecinde bazı sanıklar tahliye edilmişti. Bugün açıklanan kararla birlikte, Gölbaşı hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşene kadar “yurt dışına çıkış yasağı” da devam edecek.

CEM GÖLBAŞI OLAYI NEDİR?

Gölbaşı’nın yargılandığı dava 4 Kasım 2024 tarihinde yaşanan olay sonrasında başladı. İddialara göre Cem Gölbaşı ve arkadaşları, kendisiyle sosyal medyada alay eden bir kişiyi zorla alıkoyarak peruk taktırdı ve özür dilettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından mağdur B.İ.’nin şikAyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

CEM GÖLBAŞI HAKKINDAKİ DAVADA KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Bağcılar’da yaşanan olayda, B.İ. isimli bir kişinin alıkonularak peruk giydirildiği ve bu anların sosyal medyada paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 7 sanık hakkında dava açılmıştı. Sanıklar arasında yer alan Cem Gölbaşı, duruşmada tutuksuz yargılandı.

Mahkeme heyeti Cem Gölbaşı’nı “birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma” suçlarından toplam 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Gölbaşı “eziyet” suçlamasından beraat etti.

DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aynı davada yargılanan sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Umut Özaydın ve Şahin Beyazyıldız, benzer suçlardan 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanıklar hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” tedbirinin karar kesinleşene kadar devam etmesine hükmedildi.

Sanık Şahin için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin yönünden “hakaret” ve “tehdit” suçlarından davanın düşmesine karar verildi.