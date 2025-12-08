62 yıllık BAAS rejimini deviren 12 günlük harekâta liderlik eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı cezaevi arkadaşı Ebu Humam anlattı.

Gazetemize konuşan Ebu Humam, Şara’nın Suriye devrim projesini, 2005 yılında atıldığı Irak’taki Amerikan hapishanesinde şekillendirdiğini belirtti. Ebu Humam, Şara’nın o günlerde 50 sayfalık bir devrim planı taslağı hazırladığını ve 2011’den 8 Aralık Devrimi’ne dek plana sadık kaldığını aktardı.

Arkadaşı, Ahmed Şara için şunları söyledi:

Şara’nın ata yurdu Golan’a bağlı El Zaviye bölgesinde El Cibin köyüdür. Şu an maalesef bu bölge Siyonist güçlerin işgali altında. Babası eski bir BAAS’çı ancak bir süre sonra parti ile ters düştüğü için birçok suikast girişimine uğruyor.

Kurtuluş olarak da Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan’a sığınıyor. İşte Ahmed 1982’de bu sürgünde dünyaya geldi. Şimdi hem o BAAS’ı yıktı hem de kendisini yıllarca işkence ile hapislerde çürüten Amerika’da başkan sıfatı ile ağırlanarak bir anlamda intikam aldı. Ahmed Şara’nın farklı bir enerjisi vardı.

Suriye devrimine çok yoğunlaşmıştı. Hazırladığı 50 sayfalık taslak Esad karşıtlığını örgütleme ve parçalanmadan sonuç alma üzerine kurulu bir stratejiydi. El Taji Hapishanesinden çıktığı 2011 yılı Haziran dönemi altı kişiyle Suriye’ye geçti ve bir yılı doldurmadan Nusra Cephesi adıyla 5 bin kişilik ordu kurdu. Sonra Cephe İslami, Fetih Cephesi, Tahrir El Şam gibi ittifaklarla Esad karşıtı bloku büyüttü.

Bu planlı hareket tarzı 27 Kasım’da başlayan Saldırganlığı Engelleme Harekâtı ile sonuca ulaştı. Tam 53 yıllık Esad diktasını yıktı. Suriye ve bölge için yeni bir sayfa açtı.

10 MİLYON $ ÖDÜLLE ARANDI

Suriye savaş sürecine terör örgütü PKK/YPG lehine 2015 yılında DEAŞ bahanesiyle doğrudan dâhil olan ABD, o dönem “Muhammed Cevlani” ismi ile bilinen Şara’nın başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Amerikan makamları, 10 Mayıs 2017 de konulan ödül ve HTŞ ile birlikte El Şara’yı terör listesinden çıkaran kararı 23 Haziran 2025’te resmen duyurdu. Ahmed Şara, Riyad’daki ilk Trump görüşmesinin ardından Eylül 2025’te BM’de 67 yıl sonra ülkesini temsil etti.

EN ETKİLİ 100 İSİMDEN BİRİ

Time Dergisi’nin 2025 yılında dünyada en etkili 100 politik aktör olarak gösterdiği Şara, pragmatik ve kararlı bir lider olarak tanımlanıyor. İlk olarak 29 Mart’ta geçiş hükûmetini kuran ve Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Ahmed Şara, bölünmeyi reddeden tutumu, iç meseleleri kansız halletme ısrarını koruyor. Lazkiye isyanı, Suveyda Dürzi tahriki, İsrail’in ilhak girişimi ve PKK/SDG sorunları karşısında gösterdiği diplomatik tavrın ne gibi sonuçlar doğuracağı ise henüz belli değil.

HAPİSTEN BEYAZ SARAY’A

Şara’nın ABD’de “Devlet Başkanı” sıfatı ile yaptığı son görüşmeler, Suriye ve bölge açısından bir milat olarak yorumlanıyor. Terör örgütü PKK/SDG işgali ve ayrılıkçı tavrına rağmen 10 Mart’ta Şam’da mutabakata varan Şara, SDG’den DEAŞ’la mücadele kartını alarak önemli bir kazanım elde etti.

Ekonomi, enerji, kalkınma ve güvenlik alanında Beyaz Saray’da birçok konu başlığını müzakere eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 20 yıl önce mahkûm kıyafeti ile tutulduğu ABD hapishanelerinden Beyaz Saray’da ağırlanan önemli bir aktöre dönüştü. Humuslu Latifa El Drobi ile evli olan Şara’nın iki oğlu bir kızı var.

