Suriyeliler, 14 yıllık iç savaşın ardından 12 günlük harekât ile gelen özgürlüğü doyasıya kutluyor. Esad’ın rejiminin devrilmesinin ardından Şara yönetimi, ekonomi, siyaset ve askerî alanda çok önemli adımlar attı.

Suriye’de halk, BAAS-Esad diktasının 62 yıllık iktidarına son veren devriminin birinci yılını coşkuyla kutluyor.

14 yıl boyunca süren iç savaşa 12 günlük Saldırganlığı Önleme Harekâtı ile 8 Aralık 2024’te son veren Suriyeli muhalifler, geride kalan bir yılda ülkenin askerî-güvenlik, ekonomi, yönetim şekli, ticaret, imar, yönetim şekli ve uluslararası hüviyetine dair köklü değişikliklere gitti. Türkiye’nin her alanda büyük destek verdiği Suriye’nin yeni yönetimi, başta İsrail’in işgal ve kışkırtmaları sonucu oluşan Suveyda ve Kuzey’deki ayrılıkçı PKK-SDG ayrılıkçı yapılanmalarına karşı ulusal bütünlüğü sağlama mücadelesi veriyor.

Özgür Suriye bir yaşında

DİKTAYI TAMAMEN YIKTIK

Gazetemize konuşan Suriyeli muhaliflerden Rakka Siyasi Heyet Başkanı Abdurrahman Dede, ülkelerinde tam anlamı ile devrim yaşandığını söyledi. BAAS-Esad diktasının 1963’te başlayan ve Suriye’yi uluslararası toplumdan soyutlayan yapısını tamamen yıktıklarını anlatan Dede, geçen biri yılı şöyle özetledi:

Siyasi yönetim şekli sil baştan yenilendi. BM düzeyinde ilk defa temsil hakkı kazandık. Tüm dünya ile ilişkiler yeniden kuruldu. Ambargolar kalktı. Ekonomide yeni programa geçtik. Kapalı ve Esad ve yakınlarına ait ticari yapılanmadan açık ticaret sistemine geçildi. Özünde kamuya ait olan ancak Esad ve yakınlarının tekeline verilen tüm kurumlar yeniden Suriye halkının malı oldu. Şimdi en önemli dosyalar ülkede İsrail tarafından kışkırtılan ve ülkemizi bölmeye çalışan Suveyda’da Dürziler, Kuzey’de ise PKK-SDG sorununu çözerek ulusal bütünlüğü sağlamak.

BİRLİKTE KAZANDIK

Suriye geçtiğimiz aralık ayında 14 yıllık direniş döneminin ardından özgürlüğünü kazandı. Bu aralık ayı ise istikbalimizin, bütünlüğümüzün şekillenmesi açısından en kritik günler olacak. Türk devleti yönetimi ve halkı gerek direniş döneminde gerekse bu zor süreçte Suriye’ye verdiği destekle bir kez daha tarihe geçti. Harap olan köyler, şehirler Türk kardeşlerimizin desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. Eğitim, ticaret, deniz ve hava yolları, güvenlik dâhil her alanda birlikte yürüyoruz. Erdoğan’ın kararlılığı ve iradesi sayesinde birlikte kazandık.

