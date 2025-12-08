Manisa’da ameliyat sırasında kalp krizi geçiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İzzettin Türkarslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Türkarslan'ı meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı.

Manisa’da ameliyat yaparken kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti. Salihli ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İzzettin Türkarslan (55), önceki akşam ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı.

İzzettin Türkarslan

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Türkarslan’a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde acı veda

Opr. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. Türkarslan’ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Denizli’de toprağa verildi.

