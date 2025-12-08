Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyünde çıkan yangında iki ev küle döndü. Ekipler alevleri söndürmek için seferber oldu.

Yangın, Yukarımeydan köyünde meydana geldi. İki evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çankırı'da sıcak saatler! Yangın çıktı, iki ev kül oldu

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

