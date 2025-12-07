Kırıkkale’de 10 kat ve üzeri apartmanlarda yangın felaketine karşı alınan önlemler tek tek incelendi. Dolaplardan su gelmeyen, yangın söndürme tüpleri çalışmayan apartman sakinleri uyarıldı. Bir sonraki denetimde eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise ceza uygulanacağı açıklandı.

Kırıkkale’de 10 kat ve üzeri apartmanlarda yapılan ‘yangın’ tedbirlerinde karşılaşılan manzara güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdi. Yapılan denetimlerde gerekli önlemleri almayanlar uyarıldı, ikinci bir uyarıda ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

YANGINA ÖNLEM ALINDI MI?

Kırıkkale’de belediye ekipleri, yüksek katlı binalarda güvenlik denetimi yaptı. Denetimlerde yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları ve hortumları, yangın merdivenleri, acil durum aydınlatmaları, siren ve yönlendirme levhaları gibi ekipmanlar incelendi.

Yangın tedbirlerinin yetersiz olduğu tespit edilen apartman sakinlerine gerekli uyarılar yapıldı. Bazı kontrollerde yangın dolaplarındaki hortumlardan su gelmediği, yangın söndürme tüplerinin çalışmadığı, yangın merdivenlerinin ise eşya ile kapatıldığı belirlendi.

Yangın güvenlik önlemleri tek tek incelendi

İKİNCİSİNDE CEZAİ İŞLEM OLACAK

İtfaiye ekipleri, apartman yöneticilerine eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini bildirirken, 2 ay sonra yeni bir denetim yapılacağı söylendi. Sonraki denetimlerde ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

1o kattan fazla olan apartmanlar denetime tabi tutuldu

“TEDBİR ALIN, GÜVENDE KALIN”

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, denetimlere ilişkin şöyle konuştu:

İlimizde bulunan 10 katlı binaların denetimlerini yapıyoruz. İlgili eksiklikleri tespit edip tutanak haline getiriyoruz ve apartman yönetimine teslim ediyoruz. Denetimlerimiz tekrarlı olacaktır. Bir sonraki denetimlerimizde eksiklikler olduğu takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Halkımıza buradan diyoruz ki; 'Tedbir alın, güvende kalın.' Çalışmalarımızı sadece gündüz mesai saatleri içerisinde değil, akşam saatlerinde de devam ettiriyoruz."

