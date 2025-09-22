Seçim sonrası soluğu yeni başkanın yanında aldı! Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken konuşma
Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken, Sadettin Saran başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimin ardından Saran stattan ayrılırken, Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı yanına geldi. İkili arasındaki konuşma ise dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini sona erdirdi ve başkan seçildi.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran, seçimin ardından stattan ayrılırken Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı ile bir araya geldi.
"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE"
Camiaya birlik mesajı veren Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunun altını çizerek "Bizim derdimiz Fenerbahçe. Kazanırsak hiç kimseyle sorunumuz yok" ifadelerini kullandı. Cem Gölbaşı'nın da Saran'ın sözlerinin ardından "Biz de her zaman öyle dedik zaten" demesi dikkat çekti. Saran buluşmayı "İyi ki varsınız" sözleriyle noktaladı.
