Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Seçim sonrası soluğu yeni başkanın yanında aldı! Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken konuşma

Seçim sonrası soluğu yeni başkanın yanında aldı! Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken konuşma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken, Sadettin Saran başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimin ardından Saran stattan ayrılırken, Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı yanına geldi. İkili arasındaki konuşma ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, 7 yıllık Ali Koç dönemini sona erdirdi ve başkan seçildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran, seçimin ardından stattan ayrılırken Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı ile bir araya geldi.

Seçim sonrası soluğu yeni başkanın yanında aldı! Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken konuşma - 1. Resim 

"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE"

Camiaya birlik mesajı veren Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunun altını çizerek "Bizim derdimiz Fenerbahçe. Kazanırsak hiç kimseyle sorunumuz yok" ifadelerini kullandı. Cem Gölbaşı'nın da Saran'ın sözlerinin ardından "Biz de her zaman öyle dedik zaten" demesi dikkat çekti. Saran buluşmayı "İyi ki varsınız" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Uraloğlu, günlerdir yoğun yağış alan Doğu Karadeniz'deki durumu aktardı! Bin 428 personel sahadaKYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sadettin Saran'ın başkanlığı Avrupa basınında: Vaat etti ve seçimi kazandı - SporSaran'ın başkanlığı Avrupa basınındaAbdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilki yaşayacak - SporAbdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilk olacakHoş geldiniz partisine suikast | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - SporHoş geldiniz partisine suikast!Galatasaray'da Okan Buruk, küskün kaptanları 11'de başlatıyor: Yıldız isim yedeğe çekilecek - SporOkan Buruk küskün kaptanları 11'de başlatıyorSolskjaer'in geri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isim oldu - SporGeri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isimTFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan tepki! Arda Kardeşler’in hakemliği bitti - SporTFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan tepki! Arda Kardeşler’in hakemliği bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...