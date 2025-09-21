Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon

Bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38’inci başkanı oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Saran’ın seçimi kazanmasının ardından kendisini tebrik etti.

Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile telefon görüşmesi yaptı ve tebriklerini iletti.