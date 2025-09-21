Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spor > Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon

Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38’inci başkanı oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Saran’ın seçimi kazanmasının ardından kendisini tebrik etti.

Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile telefon görüşmesi yaptı ve tebriklerini iletti.

 

