Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afiyet olsun

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Köse Yazilari 1 saat önce

Türk kahvesinin kendine has pişirme tekniği, sunumu ve kültürel değeri vurgulanarak, UNESCO tarafından somut olmayan miras olarak kabul edilişi anılırken, sade kahve ile arasındaki derin farklar dile getiriliyor.

  • Dünya Türk Kahvesi Günü'nün önemi ve kutlanışı vurgulanmaktadır.
  • Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne dahil edilmiştir.
  • Metin, Türk kahvesinin kültürel birikimini, geleneğini, adabını ve sosyal önemini öne çıkarmaktadır.
  • Türk kahvesi ile "Neskafe" arasında, kültürel ve sosyal bağlamda çok keskin ayrımlar çizilmektedir.
  • Türk kahvesi, dostluk, muhabbet, olgunluk ve "kırk yıllık hatır" gibi değerlerle özdeşleştirilmektedir.
Türkiye Gazetesi
Afiyet olsun
Önceki gün Dünya Türk Kahvesi Günü’ydü. Kendine has pişirme tekniği ve sunumuyla eşsiz bir tada sahip olan Türk kahvesinin, 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kabulü ile gerçekleşen durum. Ne güzel.

Ehlikeyfe kahve verse tazeler,
Ehlikeyfin keyfini yelpazeler.

Amma ister dışarıda ister misafirlikte 'kahve' istediğinizde burnunuza "Neskafe" dayanması, "Türk kahvesi"nin ikinci üçüncü beşinci sıraya atılması sinir bozucu… Buna bir ‘dur!’ diyor, aralarındaki gayet kalın çizgiyi çiziyorum;
Neskafe düz yazı, Türk kahvesi şiirdir…
Neskafe konuşmaktır, Türk kahvesi muhabbet…
Neskafe yapmak herkes için kolaydır, ancak Türk kahvesi yapmak herkesin harcı değildir.
Neskafe alışkanlıktır, Türk kahvesi keyiftir.
Neskafe bugündür, Türk kahvesi dünden bugüne…
Neskafe yalnız içilir, Türk kahvesi dostlarla beraberdir.
Neskafe yendiğinde mide bulandırır, Türk kahvesi bulantıyı kaldırır.
Neskafe ilgidir, Türk kahvesi sevgi.
Neskafe içildikten sonra öylece bırakılır, Türk kahvesi bitince devamı vardır…
Neskafe içenin sınavı vardır, Türk kahvesi içenin gönlü kabarmıştır.
Neskafe höpür şapur içilebilir, Türk kahvesi içimi aceleye getirilmemelidir!
Neskafe "tanışmak" için, Türk kahvesi kız istemek için altyapıda gereklidir.
Neskafe basittir; tüketim toplumunun simgesidir, Türk kahvesi kültür birikimidir; medeniyettir...
Neskafe sırnaşıktır fincan fincan içilebilir, Türk kahvesi haddini bildirir; aşırıya kaçmak enfarktüs şenliklerine davetiyedir.
Neskafe iş yerinde kolaylıkla söylenir, çaycıya Türk kahvesi yaptırabilmek için önce belli bir eşiği atlamış olmak gerekir.
Türk kahvesi olgunluğu temsil eder, ağır ağır pişer; Neskafe yeni yetme gibidir, bir anda oldum bittim zanneder…
Türk kahvesini höpürdeterek içersen mutlu olursun, Neskafeyi höpürdetirsen kıro!
Türk kahvesi genç kız elinden, gelin elinden, hanım elinden ayrı lezzetlidir. Neskafe kim getirse içilir...
Türk kahvesi yanında lokumla efsane ikiliyi oluşturur, Neskafe lokumla “ne alaka yeaa” olur…
Ezcümle… Türk kahvesi kraldır!
Türk kahvesinin usulü, adabı, geleneği, terbiyesi vardır. Sanır mısınız ki içine gizlenen kırk yıllık hatır boşunadır…

Ninem diyor ki; Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürecedir.

