Son dakika haberi: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 6.11 kilometre olduğunu açıklarken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği belirtildi.

Vali Ozan Balcı, "Şu an için olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.

"OLUMSUZ İHBAR BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMEM"

Depremin ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Görünür bir fay üstünde yer almıyor. Çok büyük bir deprem de değil. Derinde görülürler. 5.7 km görülüyor bu deprem. Çok sığ olduğu için daha şiddetli hissedilebilir. Bu durum zemine bağlı" dedi.

"Deprem büyüklüğünden ziyade çevre koşulları bunu etkiler" diyen Ersoy, "Van Gölü'nün kuzeyine baktığımızda 1976'da yıkıcı bir deprem vardı. 2011'deki ise Erciş ilçesinde önemli bir hasar yapmıştı. Bu depreme baktığımızda büyük bir deprem beklemem" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR"

Ersoy, "Burada yoğun hayvancılık yapıldığı için ağıllar yıkıldığı zaman yüzlerce hayvan telef olabiliyor. Bu da ciddi ekonomik kayıplara nede olabiliyor. 6'ya varan ve geçen depremler burada yıkıcı olabiliyor" dedi.

