Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, muhtemel büyük İstanbul depremi senaryolarında kilit nokta olarak öne çıkan 288 yıllık Adalar fayına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Üşümezsoy, Marmara için Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fayın risk taşıdığını ancak fayın kırıldığını söyledi. Üşümezsoy “Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı” dedi.

İstanbul, Sındırgı ve Simav depremlerini haftalar öncesinden tahmin etmesi ile gündem olan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara ve Adalar fayına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nda büyük bir depremi tetikleyecek seviyede stres birikimi bulunmadığını söyledi.

"Büyük depremi tetikleyecek stres birikimi yok"

"RİSK YOK"

Üşümezsoy “Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti” diyerek riskin olmadığını belirtti.

Sözcü Tv’de açıklamalar yapan Üşümezsoy, sosyal medyada ve deprem uzmanları arasında tartışma oluşturan “İstanbul’da büyük deprem olacak” iddialarına ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Silivri-Büyükçekmece arasındaki fay kırıldı

Marmara’daki gerçek riskin Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fay olduğunu hatırlatan Üşümezsoy “Bu segment son yıllarda kırıldı” diyerek denilenin aksine risk olmadığını vurguladı.

“MARMARA’DA RİSK OLUŞTURAN HAT KALMADI”

Kırılan fayın yeniden kırılmayacağını söyleyen Üşümezsoy şöyle devam etti:

Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı. O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

“ÖLÜ FAY” DEMİŞTİ

Üşümezsoy, daha önce de Marmara Bölgesi’ndeki muhtemel deprem senaryolarını şu sözlerle değerlendirmişti:

Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar Fayı aslında ölmüş bir fay. Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır. 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor.

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler Adalar fayına çevrildi.

Muhtemel büyük bir İstanbul depreminde iki fay hattının etkili olacağını belirten deprem uzmanları, Orta Marmara Çukurluğu ile Boğaz açıklarında yer alan Kumburgaz kolu ile Adalar’ın güneyinde yer alan fay hattının kırılacağını öngörüyor.

30 kilometre uzunluğundaki Adalar fayı

ADALAR FAYI NEREDE?

Adalar fayı Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 km açıklarında yer alan ve İstanbul’a bağlı Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası olmak üzere toplam 9 adayı kapsıyor.

Adalar’ın İstanbul’daki en yakın komşuları ilçeleri ise Maltepe ve Kartal. Adalar’ın şehir merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 30 kilometre.

Adalar fay hattı, Adalar bölgesinin güneyinden başlar ve Marmara Denizi'nin altında doğu-batı doğrultusunda devam ediyor. Bu fay hattı, Marmara Denizi'nin altında yer alan ve Kumburgaz bölgesine yakın olan diğer kollarıyla beraber aktif yapıda. Adalar Fayı son olarak 18 Eylül 1963 adalar depreminde kırıldı.

