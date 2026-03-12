Millî Eğitim Akademisi’nde ders zili çalıyor. Eğitim programı, sınav kriterleri ve ders içerikleri netleşti ancak farklı illerden gelecek binlerce aday için hayati önem taşıyan konaklama planı hâlâ açıklanmadı. Valizini hazırlayan öğretmenler, “Nerede kalacağız?” sorusuna cevap bekliyor.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Akademisi eğitim merkezlerine alınacak 10 bin öğretmen için 13 Nisan’da başlayacak hazırlık eğitiminin programı yayımlandı. Ancak eğitimlerin başlamasına yaklaşık bir ay kala, özellikle farklı illerden gelecek öğretmenler için büyük önem taşıyan konaklama konusunda henüz net bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Öğretmenlerin süreci sağlıklı planlayabilmesi açısından konaklama düzenlemelerinin bir an önce netleştirilmesi gerektiği vurgulanırken, öğretmenevlerinde kalacak öğretmenlere ilişkin detayların, hangi illerde nasıl bir konaklama planı uygulanacağının kamuoyuyla paylaşılması talep ediliyor.

ORTAK DERSLER ÜÇ DÖNEM

Millî Eğitim Akademisince yayımlanan hazırlık eğitimi programında, süreçte yürütülecek dersler ile ölçme ve değerlendirme esaslarına yer verildi. Program, uygulama temelli öğrenme yaklaşımını esas alırken, öğretmen adaylarının kapsamlı bir uygulama süreciyle mesleğe hazırlanmasını hedefliyor. Hazırlık eğitimi, onar haftalık dört dönemden oluşacak. Bu da ortalama 10 aya denk geliyor.

Ortak dersler üç dönem hâlinde planlanırken; eğitimde hak ve sorumluluklar, insan ve öğrenme, medya, toplum ve eğitim, program okuryazarlığı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, dijital içerik ve materyal geliştirme, eğitim sürecinin yönetimi, eğitimde yapay zekâ uygulamaları ve kapsayıcı eğitim başlıklarında dersler yer alacak.

100 ÜZERİNDEN 60 OLMALI

Uygulamalı dersler ilk dönemden itibaren üç dönem boyunca haftada bir gün yapılacak, dördüncü dönem ise tamamen uygulamaya ayrılacak. Adayların başarıları hem teorik hem de uygulamalı dersler üzerinden değerlendirilecek. Teorik derslerde her ders için en az iki yazılı sınav yapılacak ve başarı için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek.

Programa göre atamaya esas başarı puanı, teorik derslerin not ortalamasının yüzde 40’ı ile uygulamalı derslerin not ortalamasının yüzde 60’ının toplamıyla hesaplanacak. Eğitim programı netleşirken, konaklama planına ilişkin belirsizlik ise öğretmenlerin en önemli beklentileri arasında yer alıyor.



