Wadephul’un mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel krizler ele alınacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün Türkiye’yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın Wadephul ile yapacağı görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerinde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyet, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile savunma sanayii alanındaki ortak çalışma konularına değinmesi bekleniyor.

Fidan’ın, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri müzakere sürecinde Almanya’nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi dile getirmesi öngörülüyor.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşları için vize serbestisi diyaloğu da Ankara’nın öncelikli talepleri arasında.

Fidan’ın, AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğini ilgilendiren güvenlik ile savunma girişimlerinin NATO şemsiyesi altında ve AB üyesi olmayan müttefiklerin de dahliyle eş güdüm hâlinde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekeceği tahmin ediliyor.

İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı operasyonun enerji arzı güvenliğini tehlikeye attığını söyleyecek olan Fidan’ın gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması ve diplomasinin tek seçenek olduğunu vurgulaması planlanıyor.

Gazze’deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında Türkiye’nin tutumunu aktarması öngörülen Fidan’ın, Türkiye’nin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendiren Almanya’daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği önemi aktarması bekleniyor.

FİDAN, POLONYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımalarının değerlendirildiği bildirilirken, Sikorski’nin, Türkiye’yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdiği öğrenildi.

