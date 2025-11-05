Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul değil Yalova tehlikede! Şener Üşümezsoy 'En riskli hatlardan biri' deyip açıkladı

İstanbul değil Yalova tehlikede! Şener Üşümezsoy 'En riskli hatlardan biri' deyip açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Adalar Fayı kırılacak" iddialarına karşı çıkarak dikkatleri Marmara’nın güneyine çekti. Üşümezsoy, asıl depremsel riskin Yalova açıklarında, Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaştığını belirtti.

Marmara’da son günlerde yaşanan depremler endişeye neden olurken, deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

TGRT Haber'e konuşan Üşümezsoy, uzun süredir tartışılan "Adalar Fayı kırılacak" söylemine karşı çıkarak, asıl riskin Marmara’nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini söyledi.

İstanbul değil Yalova tehlikede! Şener Üşümezsoy 'En riskli hatlardan biri' deyip açıkladı - 1. Resim

İstanbul'da 1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerini hatırlatan uzman isim şunları söyledi:

"1894 yılında kırılan fay İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Doğudaki devamı ise 1999'daki stresi boşalttı. Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir"

İstanbul değil Yalova tehlikede! Şener Üşümezsoy 'En riskli hatlardan biri' deyip açıkladı - 2. Resim

Üşümezsoy, 1999 Gölcük Depremi’nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını vurgulayarak, "Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor"  ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy’un açıklamaları, Marmara çevresindeki deprem senaryolarına yeni bir bakış kazandırırken, gözleri bu defa Yalova ve çevresine çevirdi.

