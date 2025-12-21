İzmir iş dünyasının tanınana ailelerinden Özgörkeyler aldıkları acı haberle yıkıldı. İş insanı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti. Genç kadının 6 ay önce anne olduğu öğrenildi.

İzmir iş dünyasının tanınmış ailelerinden Özgörkeyler, genç yaşta gelen acı haberle derin bir sarsıntı yaşadı. Ailenin fertlerinden 30 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti.

Kısa süre önce Özgörkey Holding’deki görevlerinden ayrıldığı ve tüm yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding bünyesinde topladığı açıklanan aile, bu kez bir kayıpla gündeme geldi. Cemal Özgörkey’in yeğeni, Özlem Adalı’nın kızı olan Leyla Mizrahi’nin bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Yaklaşık altı ay önce anne olan ve sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Leyla Mizrahi’nin ölüm ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun"

Cemal Özgörkey’in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda öldü: 6 aylık bebeği annesiz kaldı

Leyla Mizrahi için yarın öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Mizrahi, Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası