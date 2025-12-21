İhlas Haber Ajansı
Düğün yeri, 'olay yeri' oldu! Oğlunun intikamını almak istersen öldürüldü
Adana'da Kadir Aydeniz, katıldığı düğünde oğlunun katilinin akrabası ile karşılaştı. İkili arasında silahlı çatışma çıktı, Aydeniz olay yerinde can verdi.
Adana Yüreğir'de düğün günü kana bulandı. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Kadir Aydeniz, katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı.
ÖNCE KAVGA SONRA SİLAHLI ÇATIŞMA
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Muhammet K. ile Kadir Aydeniz yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Aydeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
