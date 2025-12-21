Ücretsiz VPN kullanan milyonlarca kullanıcı, büyük bir gizlilik skandalıyla karşı karşıya kaldı. Google Chrome’da “öne çıkan” etiketiyle sunulan popüler bir VPN uzantısının, ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka sohbetlerini izinsiz şekilde kaydettiği ve bu verileri ticari amaçla sattığı ortaya çıktı.

Ücretsiz VPN kullanan milyonlarca kişi büyük bir gizlilik skandalıyla karşı karşıya.

Chrome’da "öne çıkan" olarak sunulan bir VPN uzantısının, ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbetlerini gizlice kaydettiği ve bu verileri kâr amacıyla sattığı tespit edildi.

Milyonlarca kişi izlenmiş! ChatGPT konuşmalarının gizlice satıldığı ortaya çıktı

YAPAY ZEKA SOHBETLERİ MERCEK ALTINDA

Araştırmaya göre söz konusu uzantı, kullanıcıların ChatGPT, Claude, Gemini ve benzeri yapay zeka platformlarında yaptığı konuşmaları izinsiz şekilde topluyor.

Sağlık soruları, finansal bilgiler, özel notlar ve kişisel meseleler bu havuzda yer alıyor.

KAPATMA SEÇENEĞİ YOK, TEK YOL SİLMEK

En dikkat çeken ayrıntı ise kullanıcıların bu veri toplama sistemini kapatamaması. Uzantı yüklendiği anda çalışmaya başlıyor ve durdurmanın tek yolu tamamen kaldırmak.

GOOGLE ONAYLI ÇIKTI, KULLANICI ŞOKE OLDU

Skandalın bir diğer boyutu da uzantının Google Chrome Web Mağazası’nda “öne çıkan” etiketiyle sunulması. Yani milyonlarca kullanıcı, güvenli sandığı bir araç üzerinden izlenmiş oldu.

Güvenlik araştırmacıları, bu tür ücretsiz VPN’lerin derhal silinmesi gerektiğini söyledi. Temmuz 2025’ten bu yana yapılan tüm yapay zeka sohbetlerinin kayıt altına alınmış olabileceği uyarısı yapıldı.

