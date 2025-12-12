Yapay zeka devleri arasındaki rekabet kızışıyor. OpenAI, CEO Sam Altman'ın Google'ın çığır açan Gemini 3 modeline cevap olarak şirket içinde "Kırmızı Kod" ilan etmişti. OpenAI, Gemini 3'e cevap olarak, ChatGPT kullanıcılarına sunulacak GPT-5.2'yi resmen duyurdu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, GPT-5.2'nin genel zeka, kodlama yetenekleri ve uzun bağlam anlama konularında önemli iyileştirmelerle geldiği belirtildi. Yeni modelin, elektronik tablo oluşturma, sunum hazırlama ve karmaşık çok adımlı projeleri yönetme becerisi sayesinde kullanıcılara daha fazla ekonomik değer katması bekleniyor.

GEMİNİ 3'E KARŞI MİSİLLEME

OpenAI'ın bu hızlı hamlesi, Alphabet'e bağlı Google'ın Kasım ayında piyasaya sürdüğü Gemini 3'e karşı bir misilleme olarak görülüyor. Google, Gemini 3'ün yapay zeka model performansını ölçen popüler sektör liderlik tablolarının bazılarında üstün konumunu vurgulamıştı.

Amerikan basınına Disney CEO'su Bob Iger ile birlikte röportaj veren OpenAI CEO'su Sam Altman, Gemini 3'ün kendilerinin beklediğinden "daha az etkisi olduğunu" dile getirdi.

DİSNEY'DEN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Öte yandan, OpenAI önemli bir ortaklık da duyurdu: Disney, şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve Star Wars, Pixar ve Marvel serilerindeki karakterlerin OpenAI'ın Sora yapay zeka video oluşturucusunda kullanılmasına izin vereceğini açıkladı.

Microsoft destekli OpenAI, mevcut GPT-5.1, GPT-5 veya GPT-4.1 modellerini uygulama programlama arayüzünden kaldırma planlarının olmadığını da ekledi. GPT-5.2 Instant, Thinking ve Pro sürümleri, Perşembe gününden itibaren öncelikle ücretli planlar olmak üzere ChatGPT kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunulacak.

