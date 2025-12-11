İBB’nin açtığı kent lokantalarındaki yemek ücretlerine zam geldi. 70 liralık 4 çeşit yemekten oluşan menünün fiyatı 100 TL oldu.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB'nin bazı kalemlerinde zam yapılmasını içeren gündem maddeleri görüşüldü.

Bu kapsamda, Kent lokantalarında kent menünün ücretinin 70 liradan yüzde 43 zamla 100 liraya, İstanbulkart'la ödenirse 60 liradan yüzde 58 zamla 95 liraya, pet şişe su fiyatının 5 liradan yüzde 40 zamla 7 liraya çıkarılması talep edildi.

Ağaç budama, kesme ücretlerine yüzde 40 zam istendi. Boyu 10 metreye kadar uzun olan ağaçların budanma ücretinin 1150 liradan yüzde 40 zamla 1610 liraya, boyu 35 santimetre olan ağaçların kesilme ücretinin 1150 liradan yüzde 40 zamla 1610 liraya, ağaç sökme ve dikim aracının 1 günlük kiralama bedelinin 18 bin 250 liradan yüzde 40 zamla 25 bin 550 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde iş yeri devir işlem bedellerine de zam öngörüldü. Bu kapsamda, iş yerlerinin yıllık devir işlemlerinde 1 milyon 110 bin 208 lira olan ücretin yüzde 50 zamla 1 milyon 665 bin 312 lira olması, Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde iş yerlerinin yıllık devir işlemlerinde 1 milyon 475 bin 184 lira olan ücretin yüzde 50 zamla 2 milyon 212 bin 777 lira olması talep edildi.

Tuvalet kullanım ücretlerinin 5 liradan yüzde 100 zamla 10 liraya yükseltilmesi istendi.

SOSYAL TESİSLERDE YİYECEK ÜCRETLERİNE ZAM

Sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de farklı oranlarda artış talep edildi. İftar menüsünün 550 liradan yüzde 27 zamla 700 liraya, roll ekmeğin 4 liradan yüzde 25 zamla 5 liraya, personel yemeğinin 140 liradan yüzde 21 zamla 170 liraya, kahvaltı tabağının 250 liradan yüzde 10 zamla 275 liraya yükseltilmesi önerildi.

Zabıtanın yaptığı cam grafik tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 120 liradan yüzde 1566 zamla 2 bin liraya, vinil tipi reklam tanıtım unsurlarının sökümünün 75 liradan yüzde 566 zamla 500 liraya, ışıklı ve ışıksız tabela ve pano sökümünün 390 liradan yüzde 284 zamla 1500 liraya çıkarılması öngörüldü.

İBB'ye bağlı müzelere yüzde 26,67 ila yüzde 30 zam, İstanbul İtfaiyesinin verdiği hizmetlere de yüzde 40 zam yapılması istendi.

Süper Lig'deki müsabakalarda görevlendirilecek itfaiye araçlarının ücretinin 48 bin 825 liradan 68 bin 355 liraya çıkarılması talep edildi.

Özel şirketlere verilecek yangın güvenlik eğitimi ücretinin grup başına 52 bin 950 liradan 74 bin 130 liraya çıkarılması öngörüldü.

İMAR VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİN ÜCRETLERİ ARTIRILDI

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü dosya inceleme ücretinin 1250 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmesi istendi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi ücretinin 196 bin 262 liradan 400 bin liraya, ücretsiz servis taşımacılığı (kendi personeli için) güzergah kullanım izin belgesi ücretinin 614 liradan 10 bin liraya çıkarılması talep edildi.

İmar konusunda harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölevesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretlere yüzde 40, dosya inceleme ücretine de yüzde 100 zam önerildi.

Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya, lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici araç izin belgesi ücretinin de 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB'nin bazı kalemlerine zam yapılması teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

