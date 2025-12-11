Finlanya'da 9 şampiyonluğu bulunan FC Haka'nın küme düşmesinin ardından 15 yaşından küçük 3 çocuk taraftar, tarihi stadyumu ateşe verdi.

Finlanya'nın köklü kulüplerinden olan FC Haka, 12 takımlı ligde sezonu 16 puanla 11. sırada tamamlayan bir alt lige düştü.

3 ÇOCUK STADYUMU ATEŞE VERDİ

FC Haka'nin küme düşmesi sonrasında 15 yaşından küçük 3 çocuk stadyumu ateşe vererek bir tribünü küle çevirdi.

Finlandiya polisi, yangını başlatan kişinin bir "çocuk" olduğunu ve şüphelinin yaş nedeniyle ceza alamayacağını açıkladı. Finlandiya polisine göre, Helsinki'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Valkeakoski'de bulunan FC Haka'nın stadyumunda yangın çıktığında 15 yaşından küçük 3 çocuk olay yerindeydi.

BİR KİŞİ SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Bu 3 çocuktan biri, stadyumda yangına yol açan bir cismi ateşe verdiğini kabul etti.

TRİBÜN YOK OLDU

Olay "kundaklama" olarak soruşturulurken yangının bir tribünün tamamını yok ettiği ve suni çimin bir kısmına zarar verdiği belirtildi.

HALKA İTİDAL ÇAĞRISI YAPILDI

Çocukların cezai sorumluluğunun bulunmadığı açıklanırken tazminattan muaf tutulmayacakları belirtilerek olayın tepkilere yol açmasının ardından halka itidalli olmaları çağrısında bulunuldu.

"Fabrika Sahası" (Tehtaan kenttä) olarak bilinen tarihi stadyum, yaklaşık 20 bin nüfuslu Valkeakoski'nin merkezinde 1930'lardan bu yana FC Haka'nın ev sahipliği yapıyor.

