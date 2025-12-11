Meteoroloji tek tek uyardı! 17 ilde sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre 17 ilde sağanak yağış bekleniyor. Buna göre havanın bulutlu olması beklenen İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin’de sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte il il hava durumu tahminleri…
- 11 Aralık Perşembe tarihli rapora göre hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde 2-4 derece üzerinde seyredecek.
- İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
- Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olup, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar görülecek.
- Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporuna göre, hava sıcaklığı ülkenin güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği bekleniyor.
Öte yandan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin için sağanak yağış uyarısı yaptı.
İşte 11 Aralık Perşembe bölge bölge hava durumu...
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
BATMAN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı