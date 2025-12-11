Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre 17 ilde sağanak yağış bekleniyor. Buna göre havanın bulutlu olması beklenen İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin’de sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporuna göre, hava sıcaklığı ülkenin güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği bekleniyor.

Öte yandan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İşte 11 Aralık Perşembe bölge bölge hava durumu...

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

BATMAN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

