6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişiler davadan çekildi. Avukat Ersan Şen tepki gösterip "Usule uygun bir yargılama yürütülmüyor, bu iki rapor sanıklar aleyhine gelseydi böyle mi olurdu? Dosya tekemmül etmiştir, davanın bitirilmesi gerekir, yeniden rapor alınması ve tutukluluğun devamı hukuka uygun değildi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Sanık avukatlarından Prof. Dr. Ersan Şen, son bilirkişi heyetinin dosyadan çekilmesine tepki göstererek, "Dosyaya sunulan çekilme belgesini gördük, bunun hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Mahkemenin aldırdığı iki bilirkişi raporu olmasına rağmen, soruşturma aşamasında alınan, içeriği lehimize, sadece ruhsatsız tadilat yaptırıldığı iddiasından hareketle, ancak herhangi bir illiyet bağı kurulmaksızın hazırlanan KTÜ raporunun sonucuna göre ara karar kurulmuştu.

"BU SAATTEN SONRA SAĞLIKLI RAPOR GELMEZ"

Bu defa bu iki lehe rapora rağmen ve bu raporlar dikkate alınmaksızın mahkemenin oluşturduğu bilirkişi heyeti görevden çekildi. Bilirkişilerin niye çekildikleri araştırılsın, çünkü özellikle İstanbul'dan tayin edilen bilirkişiler artık görev yapamayacaklarını ve üzerlerinde baskı olduğunu söylemişlerdi. Bir bilirkişi çekilmişse diğer dört üyenin neden çekildiği belirsiz. Bu saatten sonra, çekilen heyetin sağlıklı rapor verebileceğini söylemek de doğru olmaz. Sanıklar tutuklu yargılanıyor, adalet gecikiyor. Mahkeme daha önce iki kez rapor aldırdı. ODTÜ raporu sanıklar aleyhine olsaydı bugün çok farklı bir tablo olurdu. Aylar geçti, bir arpa boyu yol gidemedik. Ara karardan rücu edilmeli, yoksa yeni bir heyet oluşturulmalı ve son raporla bu süreç artık bitirilmeli. Bu bilirkişilere sorulsun, gerçek çekilme sebepleri ne?" dedi.

Taraf avukatlarının savunma ve beyanlarının ardından Av. Ersan Şen, "Usule uygun bir yargılama yürütülmüyor. Bu iki rapor sanıklar aleyhine gelseydi böyle mi olurdu? Dosya tekemmül etmiştir, davanın bitirilmesi gerekir. Yeniden rapor alınması ve tutukluluğun devamı hukuka uygun değildir. Tutuklamaya son verilerek tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesine, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına, bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, yeni bilirkişi heyeti görevlendirilmesine, tarafların bilirkişi isimlerinin açıklanmaması talebinin kabulüne karar verdi.

Ersan Şen

Dava, 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

YIKIMIN NEDENİ STATİK HESAP VE TASARIM HATASI

Duruşma sonrası Av. Ersan Şen yaptığı açıklamada, "İlginç bir şekilde mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler çekildi. Bugün bunun tartışması yapıldı. Ama ne söyleyebiliriz? Esas söylememiz gereken husus şu. Elbette kanunun kestiği parmak acımaz ama bizim dosyamıza dava aşamasında iki net rapor geldi. Sayın Mahkeme bu bilirkişileri seçti iki defa. Önce İstanbul, daha sonra ODTÜ hocalarından iki rapor alındı. Binanın deprem sırasında hangi etkilerle, hangi sebeplerle yıkıldığını ortaya koydu. Binada statik hesap, proje ve tasarım tasarlandı. Bu binanın müteahhidi değiliz. Bu binanın mimari ve statik projelerini çizen değiliz. Sanıklar dükkan sahibi. Tadilat yaptıkları iddiasıyla, esas mesele buradan çıkıyor, tutuklanıyorlar.

Yapılan tadilatlar ile binada yaptırılan tadilatlar ile bu yıkımın ilgisinin olmadığı, illiyet bağının olmadığı ortaya çıktı bu iki raporla. İki lehe raporla sayın mahkemenin aldırdığı, herhalde Türkiye'de örneği yoktur bildiğim kadarıyla. İki raporla tutuklu kalmaya devam ediyoruz. Her şeyi söyledik, her şeyi yazdık. Sayın mahkeme raporları aldı, müteahhit belli, proje belli, tadilat belli, hepsi belli. Ve son gelen rapor dosyaya, 26 modelleme yaptı.

Her yönüyle, bütün deprem yönetmeliklerine göre artı eksi hesapları yaparak değerlendirdi. Ve dedi ki, bu depremde yıkılan bina 6 Şubat 2023'te ilk depremde yıkılmasına neden olan statik hesap, proje ve tasarım hatasıdır. Binanın altında bulunan dükkanı işletenler ile yıkımın bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Takdir sayın mahkemenin. Biz şunu ısrarla belirttik, dedik ki, sayın mahkemenin ve bilirkişilerin baskı altında kalmaması lazım. Kalmayacaklarına inanıyoruz. Zor süreçler. Ama diyoruz ki, binanın yıkılması ile bizim bilgimiz yok. Sanıklar dükkanı işlettiler diye, dükkanda tadilat yaptılar diye, bunun yıkımla ilgisi yoksa bizi günah keçisi ilan etmeyin, tutukluluklar devam etmesin. Derdimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki; bu vefatlardan, depremde bina yıkılmasından, binanın yıkımından pastane sahipleri mesul değil. Bu ortaya çıktı artık. Davanın sonuçlanması lazım. Ama tekrar yeni bilirkişi heyetine gidecek, göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum; Mahkemenin aldırdığı, tamamen mahkemenin aldırdığı, birisi İstanbul'dan, diğeri Ankara'dan, gelen iki lehe rapora rağmen, temsil ettiğimiz sanıklar tutuklu yargılanıyor. Umarım adalet yerine bulur" ifadelerini kullandı.

