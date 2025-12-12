Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Hasret sambayla sona erdi

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
İşler hiç iyi gitmiyordu Fenerbahçe’de. Seri beraberliklerle Avrupa’da hesap ligde rota şaşmıştı. Brann fizikli bir rakip, Norveç soğuk bir zemindi. Çok eksiği vardı sarı lacivertlilerin. Özellikle Asensio’nun yokluğu düşündürüyor, Kerem ve En-Nesyri’nin formsuzluğu endişe veriyor, Talisca’nın gününde olup olmayacağı merak ediliyordu. Tüm bunların yetmezmiş gibi Tedesco da tribündeydi. Ama bırakın korkulanın olmasını, tereyağından kıl çeker gibi söktü aldı temsilcimiz galibiyeti.

Hataların bedeli

Brann maça hızlı ve sert girmeye çalışmıştı ki, Nene’nin akıl dolu pasında Kerem’in ustaca aşırtması tabelayı değiştirdi. Beklemediği golü telafi etmenin hırsıyla saldıran Norveç ekibi, yediği kontrada yaşadığı paniğin bedelini on kişi kalarak ödedi ve sonrası çorap söküğü gibi geldi. Brann’ın hocası savunmadaki açığı kapatmak için orta sahadan bir oyuncu eksilterek Fenerbahçe’ye kıyak yaptı! İsmail ile Fred’in tapuladığı orta alandan topu ileri taşımak daha kolay hale geldi ve kaçınılmaz son.

Talisca aldı uçurdu

Önce Oosterwolde gördü Talisca’yı, sonra Brown… Günündeydi sambacı, gözünün yaşına bakmadı Norveçlilerin. Brown çıktı, Levent girdi. O da buldu Talisca’yı ve sambacı kaçırmadı hat-trick fırsatını. En az attığı kadarını kaçırsa da, şovla, averaj düzelterek kazandı Fenerbahçe. Bir çok yıldızından ve Tedesco hocasından mahrum olarak, Yiğitleriyle, Efeleriyle.. Kara bulutları dağıtarak, yarınlar için umut saçarak. Bu kadar eksikle, bu kadar fazla…

Maçın adamı: Anderson Talisca

