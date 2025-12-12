Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Zimbabve başta olmak üzere Afrika’da maden zenginliği konusunda yeni bir çalışma başlattı. Aralarında altın, lityum, elmas, platin, nikel, krom, zümrütün de bulunduğu yaklaşık 60 farklı madenle Zimbabve, Çin’den sonra en büyük nadir toprak minerali rezervine sahip.

Afrika ülkeleri ile artan ilişkiler, Türk iş adamlarının yatırımları ve karşılıklı savunma anlaşmalarının yanı sıra enerji alanındaki iş birlikleri ile Türkiye’nin Afrika kıtasında rolü giderek artarken, hükûmet özellikle madenler ve limanlar konusunda yeni yatırımlar için düğmeye bastı.

Meclis Dışişleri Komisyonunda milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakanlığı bürokrasinin verdiği bilgiye göre, özellikle Zimbabve’deki maden zenginliği konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Aralarında altın, lityum, elmas, platin, nikel, krom, zümrütün de bulunduğu yaklaşık 60 farklı maden bulunan Zimbabve, Çin’den sonra en büyük nadir toprak minerali rezervine sahip ülke. Lityum rezervinde dünyada 5’inci platin rezervinde ise 2’nci sırada yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ayrıca, Afrika kıtasının genelindeki toprak elementleri için ayrı bir çalışma yürütüyor. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik eylem planı da yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenecek. Bu çerçevede de özellikle Afrika Kıtası’ndaki madenler, limanlar açısından kritik bölgelere yapılabilecek yatırımlar ve yenilenecek Afrika eylem planı konusunda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapılacak.

20’DEN FAZLA ÜLKE İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin şu anda Afrika kıtasında 44 büyükelçiliği bulunuyor ve bu sayısının kısa süre içinde 50’ye çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, 20’den fazla Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik sektörlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda. Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin ise orta vadede 50 milyar doları aşması hedefleniyor.

