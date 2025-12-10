UEFA Şampiyonlar Ligi'nin alltıncı haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig devi Manchester City'yi konuk ediyor. Eflatun beyazlılarla milli oyuncumuz Arda Güler ve sakatlığı nedeniyle son anda kadroya dahil edilen Kylian Mbappe, müsabakaya yedekler arasında başlıyor.

Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında Real Madrid, zorlu müsabakada Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi ağırlıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Gonzalo, Vini Jr.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland

ARDA VE MBAPPE YEDEKTE

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ve Fransız yıldız Kylian Mbappe, karşılaşamaya yedekler arasında başlıyor.

MBAPPE KADROYA DAHİL EDİLDİ

La Liga'da Celta Vigo karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle endişeye neden olan Kylian Mbappe'nin durumunda da yeni bir gelişme yaşandı. Kas problemi devam etse de Fransız yıldız, kendi talebi üzerine maç kadrosuna dahil edildi.

FRANSI HAKEM YÖNETECEK

İspanyol devi ile İngiliz temsilcisi arasındaki karşılaşma, TSİ 23.00'te Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak ve mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik maçta düdük, Fransa Futbol Federasyonu hakemi Clement Turpin'de olacak.

PUAN DURUMU

Dev mücadele öncesinde Real Madrid 12 puanla grubun altıncı basamağında yer alıyor, Manchester City ise topladığı 10 puanla 12. sırada bulunuyor.

REAL MADRID'İN GENİŞ KADROSU

Teknik direktör Xabi Alonso'nun belirlediği Manchester City maçı kadrosunda Arda Güler de yer alıyor. Real Madrid'in geniş kadrosu şöyle:

Kaleciler: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Defans: Asencio, Fran Garcia, Carreras, Rüdiger, Joan Martinez, Valdepenas

Orta saha: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero

Forvet: Mbappé, Rodrygo, Vinicius Junior, Gonzalo, Brahim Diaz, Endrick, Mastantuono

