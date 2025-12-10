Samsun'da iki okul arasında düzenlenen futbol turnuvasında 2 öğrenci, bir öğretmeni darbetti. Öğretmenin kaşında kanama ve elinde kırık olduğu öğrenilirken, öğrenciler gözaltına alındı.

Samsun’un Canik ilçesindeki bir halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında düzenlenen okul futbol turnuvasında oyuncular arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bazı öğrencilerin sahaya girerek Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.’ye (53) saldırdığı öne sürüldü.

ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri öğretmeni Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan muayenede B.Z.’nin sağ kaşında kanama ve elinde kırık olduğu belirlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 öğrenci gözaltına alındı.

