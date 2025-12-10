Bu kadar kaçırırsan!..

Bu ligde bu kadar pozisyon bulup atamazsanız, kaybeden taraf olursunuz!

Monaco’nun bizden üstün tarafı yoktu! Şampiyonlar Ligi’nde durumları parlak değildi!

Bir kırılma maçıydı; Saint-Gilloise maçının telafisi, tekrar ilk 8 hayalleri kurma gecesiydi.

İyi de başlamıştık; ilk 35 dakikada İlkay, Osimhen, Barış Alper, Sane ile yokladık! Kaçmaması gereken pozisyonlardı.

Sallai ve Jakobs olunca G.Saray’ın gücü artmıştı. Yoklukları ciddi eksiklikmiş.

Orjinal stoperler Abdülkerim-Sanchez herkese bir rahatlık sağlamıştı.

İlk yarı 0-0 bitmemeliydi. Deplasmanda bu kadar pozisyon bulmak ne kadar iyi birşeyse, atamamak da bir o kadar tehlikeydi.

Biz harcadık, Monaco attı!

Monaco, daha çok sahasında oyunu kabul eden taraftı. Pozisyonları azdı.

İlk yarıda Akliouche ile gelmeye çalıştılar. İkinci yarıda Balogun’la iki pozisyon buldular, üçüncüde de golü...

Biz final pasları ve son vuruşlarda etkili olamadık. Sane ve Barış Alper’in getirdiği toplar kazanca dönüşmedi. Hep boş döndük!

Tuttuğum oyuncu notlarım

BARIŞ ALPER: Enerji, sürat, kuvvet, hız, hırs hepsi var. Bir de çerçeveyi görüp vurabilse.

JAKOBS: Barış Alper’in performansını artıran oyuncuydu. Maç eksiğini hiç hissettirmedi.

OSİMHEN: İstediği toplarla buluşamadı. Aldıklarını kullanamadı. Çok istekli olması, tercih hatalarına sebep oldu.

HAKEM: Hollandalı Makkelie 49. dakikada penaltı için VAR’a çağrıldı. Doğru bir müdahaleydi. G.Saraylı bir tane oyuncu ya da görevli monitöre yaklaşmadı. Bizim ligde etraf kapalı gişe oluyor.

Maçın adamı: Uğurcan

