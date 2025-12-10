Vatandaşlık maaşı uygulaması yeni yıl ile birlikte devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki yıl pilot çalışmalarına başlanacak uygulamanın 2027 yılından itibaren tüm ülke geneline yaygınlaştırılacağı müjdesini verdi

ESMA ALTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti’nin 2023 seçimleri öncesinde en önemli vaatlerinden biri olan vatandaşlık maaşı uygulamasının önümüzdeki yıl birkaç ilde pilot olarak başlatılacağını söyledi.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli (GETAD) kapsamında, bütün sosyal destek sistemin entegre edileceğini ifade eden Yılmaz, yeni modelin 2027 yılında tüm ülkede yaygınlaştırılmasını planladıklarını bildirdi.

Vatandaşlık maaşında pilot uygulama başlıyor

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Yılmaz, söz konusu model ile sosyal yardım alanında yapısal bir reformu hayata geçireceklerini belirterek “Bu modeli, nüfus politikalarımızla, metropol şehirlere uyarlayarak, emeklilerimiz gibi birtakım kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız” dedi.

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Hane bazlı vatandaşlık maaşı ödemesi, ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek.

Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak. Bununla ilgili daha önce Orta Vadeli Plan’da da aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle başlatılacağı ifade edilmişti.



