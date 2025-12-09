Kaydet

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde trafikte damperi açık vaziyette ilerleyen bir hafriyat kamyonu tehlikeli anlar yaşattı. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen kamyon, daha sonra trafik lambasına çarptı. Kamyonun trafik ışığına çarpma anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kamyonun damperi açık şekilde ilerlemesi çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası