Yeni yıl ile birlikte esnafın vergilendirme sistemi de değişiyor. Buna göre 1 Ocak itibarıyla büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerinde, 300 bine yakın küçük esnafın basit usulde vergilendirilmesi kalkacak ve gerçek usulde vergilendirme uygulaması başlayacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Bu durum, 30 büyükşehirdeki esnafa defter tutma, KDV mükellefiyeti, fatura düzenleme gibi yeni yükümlülükler getirecek. Taksici, dolmuşçu, lokantacı, kuaför, tamirci, kahveci gibi küçük esnaf bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek.

Bir süredir, hem esnaf odalarından hem de siyasilerden uygulamanın ertelenmesine yönelik talepler geliyordu. AK Parti içinde de ekonomi yönetimine küçük esnafa geçiş süreci tanınmasına yönelik öneriler gündeme getirilmişti.

Küçük esnaf 1 Ocak'ta gerçek usulde vergilendiremeye gidecek!

MHP’den de düzenlemenin ya iptal edilmesi ya da kademeli hâle getirilmesi çağrısı geldi.

Yeni uygulama ile esnafın gelir vergisi istisnasının kalkacağına, defter tutma zorunluluğu başlayacağına ve her beyannamede verilen damga vergileriyle yeni masrafların ortaya çıkacağına dikkat çeken MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Sabah dükkânını besmeleyle açıp akşam şükürle kapatan, milletimizin ve devletimizin teminatı olan esnafımızı, bilhassa kırsal kesimde bulunan küçük esnafımızı defter, beyanname, damga vergisi sarmalına bırakmamalıyız. Bu düzenleme ya iptal edilmeli veya en azından geçiş süreci daha yumuşak ve kademeli hâle getirilmelidir. Gerçek usule geçiş için belirlenen ciro ve diğer hadler günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak yükseltilmeli ve esnafımıza bu süreçte destek olunmalıdır” dedi.



