Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri netlik kazandı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gündeminde bu kez bankaların sunduğu maaş promosyon kampanyaları yer almaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları...

Mart ayı itibariyle bazı kamu ve özel bankalar da bayram öncesi promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Maaşını farklı bankalara taşıyan emeklilere yönelik hazırlanan tekliflerde promosyon ödemelerinin bazı bankalarda 50 bin TL’ye kadar ulaştığı görüldü. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor.



ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.



HALKBANK Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.



İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!



Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda! ​​



YAPI KREDİ Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle: 19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.



GARANTİ BANKASI Bankadan yapılan açıklamada "Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.



AKBANK Akbank promoson bilgilendirmesinde; "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. " ifadelerine yer verdi.



ING BANK ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.." denildi.



QNB QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.

DENİZBANK DenizBank "12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz." cümleleriyle promosyon bilgilendirmesinde bulundu.

TEB Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.



EMELİ MAAŞ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR? Bir emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için, emekli maaşını o bankaya taşıması ve maaşını belirli bir süre boyunca bu bankadan almayı kabul etmesi gerekir. Emekliler maaşlarını istedikleri bankaya aktarabilir; bu işlem banka şubelerinden yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilir.



Bankalar genellikle promosyon kampanyalarını 3 yıllık taahhütle sunarken, emekliler daha yüksek ödeme alabilmek için her yıl bankaların yeni promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.



