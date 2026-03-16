BİM aktüel ürünler kataloğu 17-18 Mart haftası için güncellendi. Bayram haftası nedeniyle bu hafta mağazalarda Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, ankastre set, dikey süpürge ve birçok farklı kategoride ürün yer alıyor.

Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürün kataloğuyla tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 17-18 Mart 2026 haftasında satışa çıkacak yeni ürünlerin listesi de belli oldu.

Bu hafta bayramın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bazı ürünler Çarşamba günü raflarda olacak. Elektronik, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri ve gıda kategorilerinde birçok ürünün yer aldığı katalogda dikkat çeken fırsatlar bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 17-18 Mart BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor?

17 MART SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000g 349 TL

Kestaneli Akdo 680 ml / 500 g 175 TL

Superfresh Mantı 1 kg 160 TL

Artisan Cake Factory Fıstık Pasta 145 g 175 TL

Az Yağlı Yoğurt 3000 g 119 TL

%3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL

Otat Tereyağı 1000 g 499 TL

Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir 450 g 199 TL

Karışık Baharatlı Mısır Patlağı 110 g 53 TL

Kakaolu Fındık Kreması 650 g 219 TL

Zühre Ana Macun Çeşitleri 199 TL

Züber Meyve Bar 49,50TL

Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Cevizli Muska 400 g 149 TL

Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 60 TL

48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 329 TL

16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 189 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Sparx Diamond 650 ml 69 TL

Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml +Kir ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 145 TL

Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL

Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 69 TL

Soda Plus 500 g + Arap Sabunu 99 TL

Toz Deterjan Persil Sık Yıkananlar 299 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 MART

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

Arnica Şarjlı Dikey Süpürge Solara ET 13452 5.900 TL

Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

LG 65 İnç 4K Nanocell Smart TV 38.500 TL

Soundbar 5.250 TL

LG 65 İnç 4K Smart TV 36.500 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 32.500 TL

LG 55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart TV 32.500 TL

Tapo C200C - 360° Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 890 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 79/85/109/119/139 TL

Lal Çay Bardağı 6'lı 129 TL

6'lı Reçellik/Kase 119 TL

Kapaklı Süzgeçli Renkli Cam Sürahi 319 TL

Renkli Cam Su Şişesi 149 TL

Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 249 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.9 L 2.790 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 L 2.990 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 0,75 L 1.990 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL

Tek Kanat Sineklik 69 TL

Paisley'in Odası 899 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL

Tükenmez Resim Defteri 109 TL

Kuru Boyalı Boyama Kitapları 99 TL

Sürtmeli Büyük Teker Dinozor İş Araçları 179 TL

Piknik Kamp Partisi Oyun Setleri 99 TL

Dollyland Minkie Prensesin Rüya Evi 299 TL

Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL

Pijama Takımı Erkek 369 TL

Pijama Takımı Kadın 389 TL

Sırt Çantası 529 TL

Katlanabilir Spor Çantası 299 TL

Kapı Önü Paspası 75 TL

Spor Ayakkabı Kadın 549 TL

