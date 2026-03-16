BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 17-18 Mart BİM'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu 17-18 Mart haftası için güncellendi. Bayram haftası nedeniyle bu hafta mağazalarda Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulacak ürünler arasında elektrikli bisiklet, ankastre set, dikey süpürge ve birçok farklı kategoride ürün yer alıyor.
Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürün kataloğuyla tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 17-18 Mart 2026 haftasında satışa çıkacak yeni ürünlerin listesi de belli oldu.
Bu hafta bayramın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle bazı ürünler Çarşamba günü raflarda olacak. Elektronik, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri ve gıda kategorilerinde birçok ürünün yer aldığı katalogda dikkat çeken fırsatlar bulunuyor.
17 MART SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1000g 349 TL
Kestaneli Akdo 680 ml / 500 g 175 TL
Superfresh Mantı 1 kg 160 TL
Artisan Cake Factory Fıstık Pasta 145 g 175 TL
Az Yağlı Yoğurt 3000 g 119 TL
%3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL
Otat Tereyağı 1000 g 499 TL
Tahsildaroğlu Kazdağı Çiftliği Klasik Dilimli Beyaz Peynir 450 g 199 TL
Karışık Baharatlı Mısır Patlağı 110 g 53 TL
Kakaolu Fındık Kreması 650 g 219 TL
Zühre Ana Macun Çeşitleri 199 TL
Züber Meyve Bar 49,50TL
Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
Cevizli Muska 400 g 149 TL
Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 60 TL
48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 329 TL
16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 189 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Sparx Diamond 650 ml 69 TL
Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml +Kir ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 145 TL
Çamaşır Suyu 4 L 66,50 TL
Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 69 TL
Soda Plus 500 g + Arap Sabunu 99 TL
Toz Deterjan Persil Sık Yıkananlar 299 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 MART
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL
Arnica Şarjlı Dikey Süpürge Solara ET 13452 5.900 TL
Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL
LG 65 İnç 4K Nanocell Smart TV 38.500 TL
Soundbar 5.250 TL
LG 65 İnç 4K Smart TV 36.500 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Smart TV 32.500 TL
LG 55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart TV 32.500 TL
Tapo C200C - 360° Hareketli Wi-Fi Güvenlik Kamerası 890 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 79/85/109/119/139 TL
Lal Çay Bardağı 6'lı 129 TL
6'lı Reçellik/Kase 119 TL
Kapaklı Süzgeçli Renkli Cam Sürahi 319 TL
Renkli Cam Su Şişesi 149 TL
Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 249 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.9 L 2.790 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 L 2.990 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 0,75 L 1.990 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL
Tek Kanat Sineklik 69 TL
Paisley'in Odası 899 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL
Tükenmez Resim Defteri 109 TL
Kuru Boyalı Boyama Kitapları 99 TL
Sürtmeli Büyük Teker Dinozor İş Araçları 179 TL
Piknik Kamp Partisi Oyun Setleri 99 TL
Dollyland Minkie Prensesin Rüya Evi 299 TL
Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL
Pijama Takımı Erkek 369 TL
Pijama Takımı Kadın 389 TL
Sırt Çantası 529 TL
Katlanabilir Spor Çantası 299 TL
Kapı Önü Paspası 75 TL
Spor Ayakkabı Kadın 549 TL