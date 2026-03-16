A101’in Mart ayının ikinci haftasına özel aktüel kataloğu yayımlandı. 14–20 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalar, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki, bayramda hangi ürünler indirimde? İşte, A101 aktüel kataloğu 14-20 Mart...

A101 14-20 Mart aktüel kataloğu paylaşıldı. Haftanın Yıldızları'nda çay, süt, peynir, sucuk, milföy hamuru ve şeker gibi temel market ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Bayram öncesi çikolata, yumuşatıcı, sıvı çamaşır deterjanı ve içecek çeşitleri de kampanya listesinde yerlerini aldı.

Birşah %3,1 Yağlı Süt 1 L 41,50 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 L 439 TL

Superfresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1 Kg 109,90 TL

Balküpü Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL



Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 245 TL

Keskinoğlu Piliç Kokteyl Sosis 500 G 72,50 TL

Torku Dana Kasap Sucuk 400 G 289 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 G 175 TL

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 G 179 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 G 125 TL

Halley Sütlü Çikolatalı Bisküvi 8x30 G 75 TL

Bebe Bisküvisi 1 Kg 139 TL

Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 G 56 TL



Kremalı Sade Bisküvi 4x61 G 37 TL

Probis Kremalı Bisküvi 10x28 G 63 TL

4 Parça 2 Kişilik Fincan Takımı 349 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Lavanta 100'lü 65 TL



Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 G 240 TL

6'lı Pasta Tabağı Seti 569 TL

Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 3'lü 105,50 TL

Derby Tek Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 48 TL

Permatik Tek Bıçak Tıraş Bıçağı 13,75 TL



Gillette Venus Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 86,50 TL

Gillette Sensor 3 4 Bıçaklı Tıraş Makinesi 180 TL

BAYRAMDA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Hamur Kabartma Tozu 10x10 g 23,50 TL

Dondurulmuş Pizza 4'lü 219 TL

Çikolata Sos 36,50 TL



Puding 196 g 43,50 TL

Pastacı Kreması 156 g 25 TL

Krem Şanti 144 g 62 TL

Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

Gazlı İçecek 1,75 L 60 TL



Dimes Meyveli İçecek 44 TL

Dimes % 100 Meyve Suyu 60 TL

Palmolive Duş Jeli 500 ml 69,50 TL

Palmolive Smoothies Duş Jeli 450 ml 69,50 TL

Tulum Peyniri 250 g 99,50 TL

Yarım Yağlı Beyaz Peynir 900 g 199 TL

Dana Kavurma 150 g 189 TL



Omega 3 Yumurta 6'lı 35 TL

Dilimli Salam 16,50 TL

Uzun Sosis 210 g 109,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1KG 299 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 75 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L 60 TL

Arko Klasik Tıraş Jeli 200 ml 99,50 TL

Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 99,90 TL

Signal White System Diş Macunu 75 ml 63,50 TL

Perwoll Siyahlar Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 L 198,50 TL

