2026’da emlak vergisi değerleri üç katına çıkacağı için tapu devrini yıl sonuna bırakanları yüksek harç faturası bekliyor. Uzmanlar “31 Aralık’tan önce tapunuzu alın” uyarısı yapıyor.

2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte konut ve arazilerin emlak vergisi değerlerinde ciddi artışlar yaşanacak.

TBMM’de kabul edilen önergeye göre, gelecek yıl için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025’teki mevcut değerlerin iki kat fazlasını geçemeyecek. Bu üst sınır, pratikte vergi değerlerinin yaklaşık üç katına çıkabileceği anlamına geliyor.

Tapu harcının çoğunlukla belediyelerin belirlediği emlak vergisi değerleri üzerinden hesaplandığını hatırlatan uzmanlar, artışın özellikle tapusunu henüz üzerine almamış vatandaşları etkileyeceğini belirtiyor. Buna göre, 31 Aralık 2025’e kadar tapu işlemlerini tamamlamayanlar, 2026’da çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacak.

EV ALIP TAPU ALMAYANLAR DİKKAT

NTV'ye konuşan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Düzenlemeye göre, emlak vergisinde yüksek artışlara karşı, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek.

Düzenlemeyle emlak vergisi değeri 2027, 2928 ve 2929 yıllarında ise her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak. 2 kat fazlası ifadesi, kendisi + 2 katıdan oluşuyor. Basit bir ifadeyle 1 + 2=3 oluyor.

Bu hesap, şu an ev satın aldıkları halde tapularını almamış olanlar için önemli bir konuyu gündeme getirdi. Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi, konu emlak vergisine esas vergi değerlerine getirilen üst sınırla ilgili.

ÖRNEKLERLE AÇIKLADI

Hemen belirtelim, tapuda gerçek satış bedellerinin gösterilmesi ve bunun üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisine esas değer üzerinden işlem yapanlar için 2026 yılında önemli bir artış olacak. örneğin, 2025 yılı vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026 yılı emlak vergisine esas değeri 9 milyon TL’den fazla olamayacak.

Aynı örnek üzerinden hesap edilecek olursa, 3 milyonluk evin tapu harcı toplam 120 bin lira şu an. Alıcı ve satıcı 60 biner lira ödeyecek. 2026 yılında bu evin emlak rayiç bedeli 9 milyon lira olacak ve bu kez tapu harcı 360 bin liraya çıkacak, alıcı ve satıcı 180'er bin lira ödeyecek.

Tapu almak için bekleyen vatandaşlarımızın, gerçek alış bedelleri ile 2026’daki emlak vergisine esas vergi değeri üst sınırını kıyaslayarak, daha fazla tapu harcı ödememek için bu yılın sonuna kadar tapularını almalarında fayda olabilir.

