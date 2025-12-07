Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili ekonomi yazarı Necmettin Batırel'den tahmin geldi. İşte enflasyon farkı ve beklentileri hesaplayan Batırel'in beklediği zam oranı.

Milyonların gözü yeni asgari ücrette… Beş aylık verilerin netleşmesiyle birlikte kulislerdeki hesaplar da iyice hareketlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık’ta ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken beklenti zirveye çıkmış durumda. Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, TGRT Haber’e konuk olduğu yayında son veriler ışığında 2025 zammına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Batırel rakamları masaya koydu ve çarpıcı tabloyu şöyle anlattı: “Tabii şimdi asgari ücret her sene Aralık ayında biliyorsun gündeme gelir. Zira bütün çalışanlar bu asgari ücrette belirlenen taban fiyatları üzerinden bir zam yapılır. Herkes de merakla bekliyor.

İŞVERENE MALİYETİ 30-31 BİN LİRA Yani biliyorsunuz, Hazine ve Maliye Bakanı 2026 yılında TÜFE'nin yüzde 20 artacağını açıkladı Mehmet Şimşek. Yani asgari ücret yaşanan değil, beklenen enflasyona göre belirlendiği için bu rakam büyük önem taşıyor. Asgari ücretin işveren maliyeti şu anda 30 ila 31 bin lira civarında. Devlet de her asgari ücretli için işveren ayda 1000 lira sigorta bölümü desteği veriyor. Yani şu anda 22 bin 100 lira olan asgari ücretin zammı Aralık sonunda tespit komisyonunun kararıyla kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2025 yılında hedeflerinde enflasyon %24'tü.



Bakan Şimşek %31 olacağını açıkladı.



İşte kasım enflasyondan sonra yıl sonu tüfenin %31 olacağı kesinleşti.



Yani arada 7 puanlık bir fark var.

Bu durumda asgari ücrette %20 artı 2026 yılında beklenen enflasyon ve halihazırdaki enflasyon farkıyla beraber %27'lik bir zam alması gerekiyor benim yaptığım hesaplara göre.



O zaman 28.067 lira olur asgari ücret.

Yani işçimiz alın terinin karşılığını tabii ki fazlasıyla hak ediyor. Ama enflasyonla yaptığımız mücadelede yanlış bir karar alınırsa bir çuval incir berbat olur. Bakın enflasyonu düşürmek için son derece büyük bir gayret gösteriyor hem hükümet hem de diğer kesimler. Fakat asgari ücretle yüksek ücret vermekle işçiye güzellik yapılmış olmaz. Tam tersi enflasyondaki artış karşısında büyük bir zarara uğrarlar."

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası