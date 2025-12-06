Emlak vergisinde fahiş artışa karşı üst sınır getirildi. Yapılan düzenlemeyle 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025’e ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. Emlak vergisi, Kasım 2025’te belirlenen 25,49’luk Yeniden Değerleme Oranı’nın iki katı olan yüzde 50,98’i aşamayacak.

ESMA ALTIN - Uzun bir süredir kamuoyunda tartışılan ve pek çok kesimin mağdur olduğu emlak vergilerinde fahiş artışa karşı önemli bir adım atıldı.

Önceki gün TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanan ve yasalaşan vergi paketinde AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, emlak vergisi mükellefi yetinin başlangıç yılını takip eden yıllarda uygulanacak arsa veya bina vergi değerlerine üst sınır getirildi.

Düzenlemeye göre 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek. Bu kapsamda emlak vergisi, 2025 yılı kasım ayında belirlenen 25,49’luk Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) iki katı olan yüzde 50,98’i aşamayacak. Teklife eklenen yeni maddeyle ayrıca emlak vergi değeri; mükellefi yetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Mevcut uygulamada bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı her yıl tam yeniden değerleme oranında güncellenecek. Ayrıca rayiç bedel oranının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı’na da yetki tanınacak.

KİRA İSTİSNASI DEĞİŞMEDİ

Vergi Kanunu’nda yer alan “kira gelirlerindeki istisna”nın kaldırılmasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de AK Parti tarafından son dakika önerge verildi. Kamuoyundaki tepkilere yol açan düzenleme, yeniden değerlendirilmek üzere kanundan çıkarıldı. Bu yıl için kira gelirlerindeki istisna tutarı 47 bin lira olarak uygulanıyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası