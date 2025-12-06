Güvenlik kaynakları, Katar’dan savaş uçağı alımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek “Anlaşma, yıl sonuna kadar veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Çok az kullanılmış sıfıra yakın 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak” dedi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Katar’dan uçak alımı ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askerî uçakla ilgili son gelişmeleri aktardı.

KIZILELMA’dan fırlatılan Gökdoğan füzesi ile dünyada bir ilke imza atılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynakların kritik açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığının başkanlığında oluşturulan bir heyet Katar’a gitti. Uçak alımı (Eurofighter Typhoon) ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Anlaşma, yıl sonuna kadar veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Çok az kullanılmış sıfıra yakın 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak.

YERLİ ÜÇ ÜRÜNÜN BAŞARISI

KIZILELMA ile yaptığımız testle havacılıkta yeni bir çığır açtık. Bu testimiz uluslararası anlamda geniş bir yankı uyandırdı. Amerikalılar, önümüzdeki ay benzeri bir testi ilk kez yapacak. Onlardan önce KIZILELMA yaptı ve tarihe geçti. Yerli ve millî insansız uçak yerli ve millî AESA radar, GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile hedefi tam başarıyla vurdu. Bir insansız uçağın, kendi radarıyla bir uçağı tespit edip, füzeyi fırlatması ve onu vurması dünyada ilk. Bizim için asıl önemli olan, üçünün de yerli, üçünün de millî olması.

C-130 İLE İLGİLİ HASSAS ÇALIŞMA

Gürcistan Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağı ile çalışmalar devam ediyor. Uçağın ilk olarak kuyruğunun koptuğunu biliyoruz. Kuyrukta bir şey oldu. Karakutunun çözülmesi ile birlikte bulunan parçalar da inceleniyor. Her iki çalışmadan toplanan veriler bir araya getirilerek bir rapor oluşturulacak.

Uçaklarda iki sistem bulunuyor. Birisi FDR denilen motor devrinden, elektronik sistemlere kadar bütün verileri toplayan sistem, diğeri de kokpitteki sesleri kaydeden sistem. Ses sisteminde, son anlarda pilotlar ne konuşmuşlar o ortaya çıkacak, incelenecek.

Düşme olayının çok kısa sürede gerçekleştiği değerlendiriliyor. FDR’daki bilgileri de bir USB ile alıyorsunuz. Bütün verileri bir başka programa yüklüyorsunuz. TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesi yapıyor bunları. Bu program, eldeki verilerle bir animasyon oluşturuyor. Bu animasyonla ne olmuş nasıl olmuş anlama imkânı olabilir. Kaza kırım ekibinin yaptığı çalışmalar ve Kayseri’ye getirilen enkazın çalışmaları da bu raporda yer alacak.

