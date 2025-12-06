Yedi kişilik MYK’nın yeni dönemde 14-15 kişiye çıkarılması planlanıyor. Adı rüşvetle anılan Karabat ve Bulut’un MYK’da kalacağı belirtiliyor.

BERAT TEMİZ ANKARA - Son kurultayda dördüncü defa CHP Genel Başkanı seçilen ve “Seçim Kabinesi” olarak tanımladığı 80 kişilik Parti Meclisi (PM) listesinden fire vermeyen Özgür Özel, bugün A Takımı’nı belirleyecek. ‘Partinin vitrini’ olarak ifade edilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) için parti kulislerinde yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Yedi kişiden oluşan idari MYK’nın yeni dönemde 14-15 kişiye çıkarılması planlanıyor. Zeynel Emre, Gamze Taşcıer, Yalçın Karatepe, Ozan Bingöl, Engin Özkoç ve Bihlun Tamaylıgil’in yeni kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Salih Uzun, Sezgin Tanrıkulu ve Serkan Özcan’ın da MYK’ya girebileceği ifade ediliyor.

TARTIŞILAN İKİ İSME ÖDÜL

Özel, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde haklarında rüşvet iddiaları bulunan Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ile Baki Aydöner’i yeniden PM’ye almıştı. “Arınma” çağrılarına kulak tıkayan Özel’in rüşvet iddialarına rağmen Karabat ve Bulut’a yeni MYK’da da görev vereceği ifade ediliyor.

CHP içeresinde, şaibeyle anılan parti yöneticilerinin yeniden yönetime girmesinin, bu isimlerin âdeta ödüllendirilmesi olarak görüldüğü ve tepki çektiği belirtiliyor.

EN GÜÇLÜ ADAY EMRE

Bu arada, Deniz Yücel’den boşalan parti sözcülüğü için ise kıyasıya bir yarış var. Talibi çok olan sözcülük koltuğu için Zeynel Emre, Burhanettin Bulut, Gamze Taşcıer, Bihlun Tamaylıgil ve Selin Sayek Böke’nin isimleri geçiyor. Sözcülük için en güçlü adayın Zeynel Emre olduğu öğrenildi. Genel Sekter Selin Sayek Böke’nin de parti sözcüsü olmak istediği ancak Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu talebe sıcak bakmadığı öğrenildi.

ESKİ DANIŞMANA GÖREV

Öte yandan, bazı genel başkan yardımcılıklarının ikiye bölünmesi ve yenilerinin kurulması gündemde. Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin’in getirileceği iddia ediliyor.

Özel, MYK’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde kurumsallaştırılan ‘Gölge Kabine’nin üyelerini belirleyecek. Gölge Kabine üyelerinin önümüzdeki hafta açıklanacağı ifade ediliyor.

